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Türk Döneri, Berlin Döneri Oldu

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Türkiye'nin milli yemeklerinden olan döner artık Berlin döneri oldu... Danimarka’da Berlin Döneri diye büfe açan iki Alman vatandaşının -dükkanında 1.5 saat süren sıra bekleyenler var.
Türk Döneri, Berlin Döneri Oldu

Türkiye’nin çeşitli ikonik ürünleri ve yemekleri birer birer Avrupalı ya da ABD'li oluyor…

Simit Almanya'da üretilip Alman marketlerine girerken; Amerika'da bazı Alman girişimciler döneri “Alman döneri” diye satıyor. Avrupa'da da “Berlin döneri” diye büfeler ya da restoranlar açılıyor.

Dönerin adı artık “Türk döneri” değil. Döneri Almanya'ya getirenlerin bilerek ya da bilmeyerek tescillerini tam yapamaması yüzünden, birçok ülkede artık bu “Alman yemeği” olarak görülmeye başlandı.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Alman girişimcilerin açtığı “Berlin dönercisi” büyük sükse yaptı.

DANİMARKA HÜCUM ETTİ

Berlin'de yaşayan ve işsiz kalınca 1972'de dönerci açan Kadir Nurman'ın geliştirdiği döner formülünü uygulayan iki Alman, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da dönerci açtı.

Asger ve Christian isimli iki işletmeci, bir okul gezisi sırasında Berlin'e gelen Danimarkalıları gördüklerini ve onların dönere olan ilgisini unutmadıklarını anlatıyor.

Şimdi dönercinin önünde bazen 1.5 saate varan kuyruklar oluşuyor. İki Alman'ın hedefi en uzun bekleme süresini 10 dakikaya indirmek.

KÖRİLİ SOSİSİ GEÇTİ

Bild gazetesine konuşan Christian, önce Berlin usulü körili sosisi de menüye aldıklarını ancak kuyruklar daha da uzayınca, daha az satan o ürünü kaldırdıklarını anlattı.

Christian ayrıca, en iyi döneri çocukken Trier'de yediğini de vurguladı. Berlin Döneri, çeyrek pide arası, 8.06 Euro'ya (yaklaşık 60 Danimarka kronu ve 124 TL) satılıyor. Bu fiyat Danimarkalılar tarafından ucuz bulunuyor.

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