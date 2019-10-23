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Türk Dünyası Belediyeler Birliği yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını Girne’de yaptı

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Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB’nin) yeni yönetim kurulu ilk toplantısını geleneksel olarak KKTC’de yapıyor.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını Girne’de yaptı

Toplantıya Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, temelleri 2000 yılında atılan birliğin 30 ülkeden bin 179 üyesi olduğuna işaret ederek, amaçlarının gönül coğrafyasında ortak kültürel mirasa sahip çıkıp belediyeler arasında işbirliğini artırmak olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Kıbrıs Türk belediyelerinin katılımıyla dün gece bir toplantı düzenlendiğini kaydeden Altay, toplantıda belediyelerin birlikten beklentilerini ve birliğin vizyonunu aktarmak fırsatı bulduklarını kaydetti.

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ise TDBB üyelerinin, Kıbrıs Türk belediyeleriyle işbirliğinin daha da ivme kazanacağı bir döneme girildiğini belirterek, Kıbrıs Türk belediyeleri olarak en büyük isteklerinin uluslararası destek olduğunu kaydetti.

Birliğin gelişmesinin arzuları olduğunu Özçınar, üye ülkelerin belediyelerle işbirliğini geliştirme çalışmaları kapsamında kasım ayında çalışma toplantıları başlatılacağını söyledi.

BAŞÇERİ

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, toplantıya Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği tarafından ev sahipliği yapmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti olarak TDBB faaliyetlerini iftiharla takip ettiklerini kaydeden Başçeri, gönül coğrafyasındaki belediyelerin bağlarını geliştirmesinin temennileri olduğunu belirtti.

Başçeri, Kıbrıs Türk belediyelerinin gönül coğrafyasındaki belediyelerle bireysel anlamda işbirliğini ileriye taşımasının, KKTC’nin görünürlüğü, gerçeklerinin anlatılması ve tanıtılması açısından önemli olduğunu kaydetti. 

Ali Murat Başçeri, TDBB’nin bu alanda rolünün önemli olduğunu belirtti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise yeni seçilen TDBB yönetim kurulunun ilk toplantısının her zaman KKTC’de yapılmasının, KKTC’ye verilen önemi gösterdiğini kaydetti.

KKTC devletinin kurumsallaşma sürecinde olduğunu, yaşadığı dışlamadan dolayı dünyadaki gelişmelerin tamamen zamanında ülkeye kazandırılamadığını kaydeden Çavuşoğlu, TDBB’nin vizyon açısından KKTC’deki belediyelere önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Yerel yönetimlerle ilgili bir reform çalışması yürütüldüğüne de işaret eden Çavuşoğlu, bu çalışmada TDBB’nin desteğinin önemli olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, yerel yönetimlerde dünya genelinde yönetim anlayışının pek çok değişikliğe uğradığını ancak Kuzey Kıbrıs’taki yerel yönetim uygulamalarının başladığı gibi devam ettiğini belirterek, “Ancak istenilen noktada değiliz” dedi.

Nazım Çavuşoğlu ayrıca, asıl hedeflerinin kendi kendine yeten, verdiği hizmetlerle halkın beklentilerini karşılayan bir belediyecilik olduğunu söyledi.

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