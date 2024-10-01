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Türk dünyasına ortak harita çalışması

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Türk Devletleri Teşkilatı, ortak Türk dünyası haritası üretme amacıyla Ankara'da bir araya geldi.
Türk dünyasına ortak harita çalışması

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye'nin üye; Macaristan, KKTC ve Türkmenistan'ın gözlemci ülke olduğu Türk Devletleri Teşkilatı'na bağlı Haritacılık Kurumları Başkanları birinci toplantısı dün Ankara’da başladı.

Bugün de devam edecek olan toplantı sonunda bir deklarasyon imzalanacak. Deklarasyonda, TDT bünyesinde haritacılık alanında iş birliğinin tesis edilmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi kararı alınacak. Bu kapsamda, Türk dünyasına ortak harita üretilecek.

Toplantının dünkü oturumunda konuşan Türkiye Millî Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, haritaların yalnızca stratejik bir yönetim aracı şeklinde kullanılmakla kalmadığını, askeri harekâtların planlanmasında ve uygulanmasında da büyük ölçüde faydalanıldığını ifade etti. Alpay, “Türk coğrafyası, yeniden bir çekim merkezi hâline geldi. Coğrafi alandaki faaliyetler, güçlü adımlar için stratejik bir öneme sahip” dedi.

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