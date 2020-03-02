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Türk Dünyasın’dan ödüllü sanatçıların ve Yakın Doğu Sanatçılarının kadınlar günü hediyesi...

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Türk Dünyasın’dan ödüllü sanatçıların ve Yakın Doğu Sanatçılarının kadınlar günü hediyesi...
Türk Dünyasın’dan ödüllü sanatçıların ve Yakın Doğu Sanatçılarının kadınlar günü hediyesi...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri Kapsamında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ödüllü 60 Sanatçının Eserlerinden Oluşan “Kadın” Konulu Karma Sergi, Açılıyor...

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen, KKTC’den, Yakın Doğu Üniversitesin’den ve Türk Dünyasın’dan ödüllü 60 Sanatçının Eserlerinden Oluşan “Kadın” Konulu Karma Sergi açılıyor...

Kadın konulu karma sergide ödüllü 60 sanatçının eserleri yer alacak

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç.Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek olan “Kadın” konulu karma sergide, KKTC’den, Yakın Doğu Üniversitesin’den ve Türk Dünyasın’dan ödüllü 60 sanatçının farklı tekniklerle hazırladığı resim, heykel, seramik, baskı resim ve fotoğraf gibi çalışmalardan oluşacak sergide 90 eser yer alacak.

Sergi küratörü Erdoğan Ergün sergiye ilişkin yaptığı açıklamada; “Karma sergiler, farklı üsluplarda ve tekniklerde çalışan sanatçıları biraraya getirme özelliği taşımaktadırlar. Bu sergilerdeki eserler, yoğunlaşılan konu ve dönem üzerinde de önemli fikirler vermektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri kapsamında açılacak “Kadın” konulu sergi ile sanatseverlerin, ülkemizden, Türk Dünyasın’dan ve Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde bulunan sanat öğreticilerinin yani hem sanatçı hem de eğitimci kimlikleriyle üretenlerin eserlerini izleme fırsatı bulacağız” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları’nın yanı sıra, İletişim Fakültesi Öğretim elemanları, Yakın Doğu Koleji ve İlkokulu Öğretim Elemanları ile Türk Dünyası ödüllü sanatçılarının da yer alacağı sergi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan 285. sergi olma özelliğini de taşımakta.s-007.jpgss-009.jpg

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