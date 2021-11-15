Türk Eczacılar Birliği: "Ciddi bir ilaç yokluğu içerisindeyiz"

Türk Eczacılar Birliği, yaptığı yazılı açıklamada ilaç krizinin gitgide büyüdüğünü belirterek , “Ciddi bir ilaç yokluğu içerisindeyiz ve bu tablo gün geçtikçe derinleşiyor. Bizi hastalarımızla karşı karşıya getirmeyin” uyarısı yaptı.

Türk Eczacılar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, hastaların ilaçlara ulaşamamasının nedeni olarak ilaç fiyatlandırma politikaları ile 14 yıldır güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesi gösterildi.

“Derinleşmekte olan bu kriz karşısında kamuoyunu uyarmak bizim görevimiz, çünkü halk sağlığını korumakla yükümlüyüz” denilen açıklamada, şu çağrı yapıldı:

“Uyarıyoruz; eğer sesimiz duyulmazsa, İlaç Fiyat Kararnamesi hakkındaki çağrımız kamu otoritesi tarafından kabul görmezse ilaç krizi daha fazla derinleşecek, daha çok sayıda ilaç bulunamaz hâle gelecek, halk sağlığı geri dönülmez biçimde yara alacaktır. Kamu otoritesi, hangi dağıtım ağında bu ilaçların bulunduğunu beyan ediyorsa temin etmeye ve hizmetimizi kesintisiz sürdürmeye hazırız.”

"İlk ilaç krizi değil"

Piyasada bulunmayan ilaç sayısının sürekli arttığına dikkat çekilen Türk Eczacılar Birliği'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Her ne kadar ilaç fiyatlarının artmasına karşı olsak da ilaç fiyatlandırmasına esas olan Euro kuru 4.57 TL iken güncel Euro kuru 11 TL civarında seyrediyor. Aradaki makas giderek açılıyor ve piyasada bulunamayan ilaç sayısı günden güne artıyor. Ve ne yazık ki bu karşı karşıya kaldığımız ilk ilaç krizi değil. Biz bunu yıllardır yaşıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve ilaç firmaları şubat ayında ilaç kurunda anlaşana dek pek çok ilacı temin edemiyoruz, hastamıza ilacını ulaştıramıyoruz.”

"Meslektaşlarımız susturulmaya çalışılıyor"

İlaç kriziyle ilgili kamuoyunu bilgilendirdikleri için baskı uygulanıp, susturulmaya çalışıldıkları belirtilerek, “Günlerdir mesleğimizi ve meslektaşlarımızı itibarsızlaştırmaya yönelik tutumlar ile karşı karşıyayız. Eczanelerimize denetimler düzenleniyor, meslektaşlarımız susturulmaya çalışılıyor ve hedef gösteriliyor. Bu tavrı kabul etmiyoruz. Ciddi bir ilaç yokluğu içerisindeyiz ve bu tablo gün geçtikçe derinleşiyor. Bizi hastalarımızla karşı karşıya getirmeyin” tepkisi dile getirildi.

T24.