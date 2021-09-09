Türk Eczacıları Birliği, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer’e Yaşam Boyu Onur Ödülü Verdi

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, meslek hayatı boyunca eczacılık mesleğine yaptığı katkılardan dolayı Türk Eczacılar Birliği tarafından “Yaşam Boyu Onur Ödülü” ile onurlandırıldı.

Türk Eczacıları Birliği’nin 2016’da vermeye başladığı “Yaşam Boyu Onur Ödülü”, üstlendikleri görev ve sorumluluklarla eczacılık mesleğinin ve meslek birliğinin gelişimi için emek veren kişilere veriliyor. Türk Eczacıları Birliği’nin “Yaşam Boyu Onur Ödülü”nün bu yılki sahibi, kariyeri boyunca imza attığı kitap, makale ve projelerle eczacılık mesleğine büyük katkıları olan Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer oldu.

Farmakognozi alanında ilk akla gelen isimlerden olan ve bilim dünyasında, doğal ürünler, tıbbi ve aromatik bitkiler ile uçucu yağlar konusunda yaptığı çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Başer, meslek hayatı boyunca pek çok kurumdan aldığı ödüllere, Türk Eczacıları Birliği Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü de eklemiş oldu.

Prof. Dr. Kemal Hüsnü Can Başer kimdir?

72 yaşındaki Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, kariyeri boyunca geliştirdiği ve yürüttüğü projeler ile uluslararası hakemli dergilerde binin üzerinde makale yayınladı. Kariyerine 142 kongre bildirisi ve 61 adet kitap sığdıran Prof. Dr. Başer’in kitaplarının bir çoğu İngiltere, Japonya ve ABD'de de basıldı. Yakın Doğu Eczacılık ve Natural Volatiles and Essential Oils dergilerinin editörü de olan Prof. Dr. Başer yönetiminde 19 yüksek lisans ve 10 doktora tezi tamamlandı. Kısa süre önce Prof. Dr. Neşe Kırımer ile birlikte hazırladığı Farmakognozi ve Fitoterapi kitabı ile yarım asır sonra bu alanda yazılan ilk kitabı ile de eczacılık mesleğine önemli bir katkı yaptı.