Turist sayısının artmasıyla haber içeriklerinin yavaş yavaş değiştiğini ve yabancı kadınların Türk erkeklerine müthiş bir hayranlık geliştirmeye başladığını görürüz. Patricia Carli adlı Fransız şarkıcı 3 Ağustos 1966 tarihli Yeni İstanbul gazetesine İstanbul’a sık sık gelme sebebini şu sözlerle açıklar: “Sık sık İstanbul’a gelişimin tek sebebi kara gözlü, kara kaşlı, esmer Türk erkeklerine hayran oluşumdandır.”

Bir Türk erkeğinin yabancı bir kadınla evlenmesi, 40’lı ve 50’li yılların gazeteleri için büyük haber değeri taşır. Yabancı kadının sarışın ya da zengin bir ailenin kızı olması gibi faktörler, haberi daha da kıymetli kılar.