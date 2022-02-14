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Türk F-16’ları Yunanistan’a gidiyor

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Kaplan amblemli NATO Hava Kuvvetleri filolarını bir araya getiren “Tiger Meet” (Kaplan Buluşması) Tatbikatı, NATO bünyesinde bu yıl Yunanistan’da yapılacak.
Türk F-16’ları Yunanistan’a gidiyor

Kaplan amblemli NATO Hava Kuvvetleri filolarını bir araya getiren “Tiger Meet” (Kaplan Buluşması) Tatbikatı, NATO bünyesinde bu yıl Yunanistan’da yapılacak. Geçen yıl Portekiz’de yapılan 50’den fazla uçak ve binden fazla askeri uçağın katıldığı tatbikat, 2015 yılında da Türkiye’de Konya’da gerçekleştirilmişti.

192’İNCİ KAPLAN FİLO

NATO'nun planlı tatbikatları arasında bulunan Tiger Meet, Yunan Hava Kuvvetleri (HAF) bünyesindeki 335. Mira Filo ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tatbikatın ana üssü, Yunanistan'ın batısında bulunan Araxos Hava Üssü olacak. Türkiye'den tatbikata, Balıkesir'de konuşlu bulunan 192'inci Kaplan Filo katılacak.

Tiger Meet 2022'ye fiili katılım sağlayacak diğer ülkeler ise Belçika, İtalya, Yunanistan, İsviçre, Fransa, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Polonya, Ayrıca Hollanda ve Avusturya gözlemci; Portekiz ise ziyaretçi olarak tatbikatta yer alacak.

Tatbikatta; F-16 Fighting Falcon, HH.101 Caesar, HH.212, Rafale M, F/A-18C/D Hornet, Rafale B/C, Tornado IDS & ECR, E-3A Sentry, Mi-24 Hind, EF-2000 Eurofighter, EF-18+ Hornet, JAS-39 Gripen ve E-2C Hawkeye platformları boy gösterecek.

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