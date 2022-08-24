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Türk F-16’larına Yunan uçaklarından taciz…

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Türk F-16’larına Yunan uçaklarından taciz.
Türk F-16’larına Yunan uçaklarından taciz…

Doğu Akdeniz’de NATO görevi yapan Türk uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16’larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre; NATO üyesi Yunanistan’a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları belirtildi.

Yunanistan tarafından yapılan bu tacizin, NATO’nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan’ın, Türkiye’yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını vurguladı.

Yunanistan’ın Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Ayrıca TC Milli Savunma Bakanlığı tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği kaydedildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığınca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını belirten kaynaklar, Yunanistan’ın gerginliği arttırma peşinde olduğunu vurguladı.

Türk F-16’larına Yunan tacizi
D.Akdeniz’de NATO görevi yapan Türk F-16 uçaklarına tacizde bulunuldu
Yunanistan askeri ataşesi bakanlığa çağrıldı

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