  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.43983
  • Dolar 13.7021
  • Euro 15.487
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Türk Filmi Gibi! Oyuncak Tabancalı Soyguncu, Gerçek Tabancalı Kuyumcu Tarafından Vuruldu

»
Türk Filmi Gibi! Oyuncak Tabancalı Soyguncu, Gerçek Tabancalı Kuyumcu Tarafından Vuruldu
Türk Filmi Gibi! Oyuncak Tabancalı Soyguncu, Gerçek Tabancalı Kuyumcu Tarafından Vuruldu

Nihat Akçıkgöz; Şanlıurfa'da elinde tabanca, yüzünde kar maskesi ile girdiği kuyumcudan 720 gram altın alarak kaçtı. Kendisini takip eden kuyumcu tarafından ayağından vurulan soyguncunun elindeki tabancanın oyuncak olduğu ortaya çıktı.

Öğle saatlerinde, elinde tabancayla Muhammet Yıldırım'a ait kuyumcuya giren kar maskeli Nihat Açıkgöz, silahı doğrultarak Yıldırım'dan altınları istedi. Yıldırım, vitrinde bulunan 720 gram altını poşete koyup soyguncuya teslim etti.

ALTINLAR BERABER KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kuyumcunun polis çağırdığını söylemesi üzerine paniğe kapılan soyguncu altınlarla beraber kaçmaya başladı. Bu sırada kuyumcu kasadaki ruhsatlı tabancasını alarak soyguncunun peşine düştü.

 

Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu

BACAĞINDAN VURDU

Altınlarla kaçan soyguncuyu takip eden kuyumcu Yıldırım, peş peşe havaya ateş açarak durmasını istedi. Soyguncu elindeki tabancayı bir kez daha kuyumcuya doğrultunca Muhammet Yıldırım tarafından bacağından vuruldu.

Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu

TABANCASI OYUNCAK ÇIKTI

Kanlar içerisinde yere yığılan Açıkgöz, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Elindeki tabancanın oyuncak olduğu öğrenilen soyguncu tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, kuyumcu Yıldırım ise emniyete götürüldü.

Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu

SOYGUNCUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Üniversite mezunu olduğu öğrenilen kar maskeli soyguncunun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de enflasyon kasımda yıllık yüzde 21,3 arttı03 Aralık 2021 Cuma 10:31
  • Gülşen ayna pozuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı02 Aralık 2021 Perşembe 19:07
  • Suriye Parlamentosu'ndan bildiri: Hatay'ı geri alacağız02 Aralık 2021 Perşembe 17:29
  • Atıyla daireye çıktı, herkes şaşırdı02 Aralık 2021 Perşembe 15:42
  • Kılıçdaroğlu'ndan market yöneticilerine mektup: '10 hayatta kalma ürünü'ne zam yapmayın, zararınızı iktidara geldiğimizde kaşılayacağız02 Aralık 2021 Perşembe 11:36
  • Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den ilk mesaj: Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, işimizde bize doğruluk ver02 Aralık 2021 Perşembe 09:33
  • Türkiye'de Vakalar Açıklandı!01 Aralık 2021 Çarşamba 20:26
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor; tamam anladık, gaz yağı alamadık…01 Aralık 2021 Çarşamba 14:33
  • Sennaroğlu, Ankara’da düzenlenen konferansın gala yemeğine katıldı01 Aralık 2021 Çarşamba 11:28
  • Türkiye'de Motorine 44 kuruş indirim30 Kasım 2021 Salı 23:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti