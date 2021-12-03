Türk Filmi Gibi! Oyuncak Tabancalı Soyguncu, Gerçek Tabancalı Kuyumcu Tarafından Vuruldu

Nihat Akçıkgöz; Şanlıurfa'da elinde tabanca, yüzünde kar maskesi ile girdiği kuyumcudan 720 gram altın alarak kaçtı. Kendisini takip eden kuyumcu tarafından ayağından vurulan soyguncunun elindeki tabancanın oyuncak olduğu ortaya çıktı.

Öğle saatlerinde, elinde tabancayla Muhammet Yıldırım'a ait kuyumcuya giren kar maskeli Nihat Açıkgöz, silahı doğrultarak Yıldırım'dan altınları istedi. Yıldırım, vitrinde bulunan 720 gram altını poşete koyup soyguncuya teslim etti.

ALTINLAR BERABER KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kuyumcunun polis çağırdığını söylemesi üzerine paniğe kapılan soyguncu altınlarla beraber kaçmaya başladı. Bu sırada kuyumcu kasadaki ruhsatlı tabancasını alarak soyguncunun peşine düştü.

BACAĞINDAN VURDU

Altınlarla kaçan soyguncuyu takip eden kuyumcu Yıldırım, peş peşe havaya ateş açarak durmasını istedi. Soyguncu elindeki tabancayı bir kez daha kuyumcuya doğrultunca Muhammet Yıldırım tarafından bacağından vuruldu.

TABANCASI OYUNCAK ÇIKTI

Kanlar içerisinde yere yığılan Açıkgöz, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Elindeki tabancanın oyuncak olduğu öğrenilen soyguncu tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, kuyumcu Yıldırım ise emniyete götürüldü.

SOYGUNCUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Üniversite mezunu olduğu öğrenilen kar maskeli soyguncunun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.