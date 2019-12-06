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Türk fındığı var diye Nutella yemeyecekmiş

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İtalya'da miting yapan Lig Partisi lideri Matteo Salvini, soğuktan koruması için Nutella yemesi önerilince, "Nutella'nın, Türk fındığı kullandığını fark ettim" diyerek bu ürünü kullanmayacağını söyledi.
Türk fındığı var diye Nutella yemeyecekmiş

İtalya’da faşist Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini, Türk fındığı içerdiği için İtalyan çikolata ürünü Nutella’yı yemeyeceğini açıkladı. Ravenna şehrinde dün yaptığı mitingde konuşan Salvini, İtalyan fındığı yerine Türk fındığı kullanılmasına tepki göstererek, söz konusu ürünle ilgili tutumunu değiştirdiğini ve Nutella hayranı olmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Mitingde soğuktan koruması için Nutella yemesi önerilen Salvini, “Nutella’nın, Türk fındığı kullandığını fark ettim. İtalyan fındığı kullanan şirketlere yardım etmeyi, İtalyan ürünlerini yemeyi ve İtalyan çiftçilere destek olmayı tercih ederim” dedi. Salvini’nin, Nutella çikolatası sürülmüş ekmek dilimleriyle çektiği özçekim fotoğraflarını paylaştığı da biliniyor. “Önce İtalyanlar” sloganını kullanan Lig Partisi, İtalyan ürünlerini savunmasıyla biliniyor. 

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