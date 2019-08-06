Türk Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, YDP’nin GKK atamalarıyla ilgili açıklamalarını kınadı

Türk Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, YDP tarafından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı atamalarıyla ilgili açıklamalarını “bölücü ve ayırımcı bir değerlendirme” olarak gördüklerini ve şiddetle kınadıklarını belirtti.

Türk Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Özlem Dinçoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “YDP’den yapılan, G.K.K. atamalarında liyakat yerine doğum yeri ve etnik kökenine bakılarak atama yapıldığı yönündeki, güvenlik güçlerimizin başı olan gözbebeğimiz G.K.Komutanlığının itibarını zedeleyecek böylesi bir açıklamanın; en fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz , her an savaşın esiğinde olduğumuz, Akdenizde suların ısındığı bir dönemde yapılmış olmasını da manidar, yersiz ve tehlikeli bulmaktayız” dedi.

Dinçoğlu, bu bağlamda Türk Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak kuruldukları 1998 yılından beridir mücadelesini verdikleri TC - KKTC etnik köken ayırımcılığı yapanlar konusunda asla taviz vermeyeceklerini, bu tür söylem ve eylemlerde bulunanların kim olursa olsun karşısında olacaklarını ifade etti.

Dinçoğlu, terfi alamayan komutanların amaçlarının makam ve rütbe değil vatana hizmet olduğu düşüncesi ile hareket ettiklerinden emin olduklarını, rütbe alan komutanların da görevlerini layığı ile yapabilecek donanımda oldukları inancıyla tüm yeni G.K.K kadrolarına başarılar dilediklerini belirtti.