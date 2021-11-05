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Türk halkı enerji tasarrufunda Avrupa şampiyonu

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Global araştırma şirketi IPSOS, ülkelerin halklarının hangi çevreci önlemleri hayata geçirdiğini ortaya koymak üzere bir araştırma yaptı.
Türk halkı enerji tasarrufunda Avrupa şampiyonu

Global araştırma şirketi IPSOS, ülkelerin halklarının hangi çevreci önlemleri hayata geçirdiğini ortaya koymak üzere bir araştırma yaptı. Tüm dünyadan 23 bin 55 kişi ile görüşülerek yapılan araştırmanın sonuçlarına göre konutlarda Avrupa'nın en fazla enerji tasarrufu yapan ülkesi Türkiye çıktı.

Araştırmaya göre Türkiye'de halkın yüzde 58'i evde son dönemde daha fazla enerji tasarrufu yapıyor.

Globalde evde son dönemde daha fazla enerji tasarrufu yaptığını söyleyenlerin oranı yüzde 43. Bu oran Almanya'da yüzde 34, Rusya'da yüzde 41, İtalya'da yüzde 38 seviyesinde. 

Su ve gıda tasarrufunda da ilk sırada

Türkiye vatandaşları su ve gıda tasarrufunda da dünyada ilk sıralarda. Evde son dönemde daha fazla su tasarrufu yapıyor musunuz sorusuna globalde yüzde 41 “Evet” yanıtı verirken Türkiye'de bu oran yüzde 50. Daha fazla toplu taşıma aracı kullanma ya da yürüme tercihine dair soruda da Türk vatandaşı farkını ortaya koyuyor. Global ortalamada son dönemde toplu taşımayı daha fazla kullandığını söyleyenlerin oranı yüzde 28 iken Türkiye'de bu oran yüzde 37.

Halkın yüzde 82'si "Bu kış yakıt alırken zorlanacağım" diyor

Öte yandan Metropoll Araştırma’nın son saha araştırmasına göre halkın yüzde 82'si bu kış ısınmak için yakıt alırken zorlanacağını düşünüyor.

Bu kış doğalgaz- kömür alırken "çok zorlanacağını" düşünenlerin oranı yüzde 57.4.

Biraz zorlanacağını düşünenlerin oranı yüzde 24.9.

Özer Sancar'ın paylaştığı araştırmada, AK Parti seçmeninin yüzde 33.3'ü "Zorlanmayacağım" derken, CHP seçmeninde bu oran yüzde 8.9, İYİ Parti'de 9.7, MHP'de ise yüzde 30.2 oldu.

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