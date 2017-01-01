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"Türk halkı, oynanan oyunların farkındadır"

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"Türk halkı, oynanan oyunların farkındadır"
Başbakan Hüseyin Özgürgün, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle mesaj yayımladı.

“İstanbul'da bir eğlence mekanında yılbaşı kutlaması yapan insanlara yönelik alçakça yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum” diyen Başbakan Özgürgün, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni yılın ilk günü yapılan bu alçak terör saldırısıyla Türk halkının birliği, Türkiye ve insanlık hedef alınmıştır. Türk halkı, oynanan oyunların farkındadır ve moralini bozmadan, birlik beraberlik içinde daha da kenetlenecektir.

Terör her nereden ve kimden ne şekilde gelirse gelsin insanlık suçudur. Türk halkının huzurunu ve birliğini hedef alan her türlü terör saldırısı, büyük Türk Milleti’nin dirayetli duruşuyla hedefine asla ulaşamayacaktır.

Yeni yılın ilk günü İstanbul'da meydana gelen terör saldırısı, Kıbrıs Türk halkını da derinden üzmüştür. Menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.”

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