Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu

TC MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımdaki videoda, uçakların kalkış yaptığı anlar ile Akdeniz semalarındaki görüntüleri yer aldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/HeDFzBUtSF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2023
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