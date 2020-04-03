Türk ilaç firması Covid-19 tedavisinde önerilen ilacının üretimine başlandığını duyurdu

Türk ilaç firması Abdi İbrahim, yapılan araştırmalarda koronavirüse karşı olumlu netice verebildiği gözlemlenen bir ilacın ilk parti üretimini gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığı’na teslim ettiğini duyurdu.

Abdi İbrahim’den yapılan açıklamaya göre, şirket İstanbul Esenyurt’ta bulunan tesislerinde nisan ayı içinde üreteceği 1 milyon 600 bin tablet ile bu ilacın yıl sonuna kadar yapılacak tüm üretimini de bakanlığa bağışlayacak.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Covid-19’un tedavi protokolünde yer alan ilacın hâli hazırda Türkiye’deki tek yerli üreticisi olarak, tüm dünyada çok yüksek talep artışı ile karşı karşıya olan hammaddeyi Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının sahada kendilerine verdiği destek ile derhal tedarik ederek ilk parti üretimini gerçekleştirdiklerini ve Sağlık Bakanlığına teslim ettiklerini ifade etti.

Barut, Sağlık Bakanlığı tedavi protokolünde birincil tedavi önerileri içinde yer alan ilacın, diğer tedavilerle birlikte virüsle mücadelede güçlü bir katkı sunmasını beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Abdi İbrahim olarak, iyileştirme misyonumuz doğrultusunda, sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz. Ülkemizin maruz kaldığı virüs tehdidinin en kısa sürede sonlanması için tüm imkanlarımızı devreye soktuk. Değerini, ülkesine ve ülke insanlarına yaptığı katkılarla ölçen bir şirket olarak, dünyanın ve ülkemizin bu zorlu süreci en kısa zamanda ve az kayıpla atlatması en büyük temennimiz.”