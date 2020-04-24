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Türk-İş 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda olacak

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Türk-İş, bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde bir dizi etkinlikle kutlayacak. Bu kapsamda, Türk-İş Yönetim Kurulu, tüm işçileri temsilen Taksim Anıtı'na çelenk bırakacak.
Türk-İş 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda olacak

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü önceki seneler Çanakkale, Hatay ve Kocaeli gibi farklı şehirlerde kutladıklarını anımsattı. Bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü farklı bir şehirde kutlama düşüncesinde olduklarını ancak Kovid-19 salgınının ortaya çıktığını belirten Atalay, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında yeni bir kutlama programı hazırladıklarını söyledi.

1 Mayıs'ın anlam ve önemine uygun olarak kutlanması için gerekli çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Atalay, şu bilgileri verdi: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, sosyal mesafe kuralına mutlak şekilde uymak şartıyla sembolik katılımlarla bölge ve 81 ildeki temsilciliklerimizde toplantılarla kutlayacağız. Bu toplantılarda, 1 Mayıs Bildirimiz okunacak ve tüm iş yerlerine gönderilecek. Bağlı sendikalarımız, sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlarla 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlayacak. Bunların yanında, 1 Mayıs'ın ruhuna uygun şekilde Türk-İş Yönetim Kurulu olarak tüm işçileri temsilen Taksim Anıtı'na çelenk bırakacağız."

Emek örgütlerine de çağrıda bulunan Atalay, "Gelecek yıl 1 Mayıs'ı, emeği temsil eden tüm kesimlerle birlikte düzenleyeceğimiz coşkulu bir mitingle kutlamak istiyoruz. Ülkemizin ve çalışanların bu birlikteliğe ihtiyacı var" dedi.

L20'NİN TALEPLERİ BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'A İLETİLDİ

Dünyanın bugün yaşadığı zor günlerin insanlara muhakeme fırsatı verdiğini ifade eden Atalay, bu süreçte başta dünyayı yönetenler olmak üzere herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerektiğini dile getirdi. Covid-19 salgınından ekonomilerin olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Atalay, bu durumun yıkıcı etkilerini en fazla yaşayanların ücretli çalışanlar olduğunu söyledi.

G20 İstihdam ve Çalışma Bakanları Toplantısında gündeme getirmesi ve desteklemesi için L20'nin (Labour 20) taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a ilettiklerini kaydeden Atalay, L20'nin taleplerini şu şekilde sıraladı:

"G20, Küresel Sosyal Koruma Fonu'nu desteklemeli. Açlığın engellenmesi için dünyanın büyük bir bölümüne acil gelir ve gıda dağıtımı yapılmalı. İşin ve ücretlerin devamlılığı için zorunlu olmayan küresel arz zincirlerinin desteklenmesi konusunda küresel iş birliği ve çalışanlara gelir desteği sağlanmalı. Çalışma hayatıyla ilgili kritik önem arz eden konular, ILO temel standartları ve İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde, sosyal diyalog temel alınarak çözümlenmeli. Toparlanma, yeniden yapılanma ve dayanıklılık planları küresel biçimde sosyal ortakların desteğiyle koordine edilmeli."

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