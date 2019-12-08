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Türk iş arkadaşına İslam karşıtı fotoğraflar gönderen Alman, işten atıldı

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Türk iş arkadaşına İslam karşıtı fotoğraflar gönderen Alman, işten atıldı
Türk iş arkadaşına İslam karşıtı fotoğraflar gönderen Alman, işten atıldı

Mercedes fabrikasında, Türk iş arkadaşına İslam karşıtı fotoğraflar gönderen Alman, işten atıldı. Fotoğrafları şaka olsun diye gönderdiğini söyleyen kişi, mahkeme heyetini ikna edemedi.

 Almanya'nın Stuttgart şehrinde bulunan Mercedes fabrikasında, iş arkadaşına ırkçı fotoğraflar gönderen 46 yaşındaki Alman işten atıldı. Stuttgart Bölge İş Mahkemesi, söz konusu işçinin süresiz olarak işten çıkarılmasını haklı buldu.

Daimler eski çalışanının, İslam düşmanı fotoğrafları bir Türk arkadaşının cep telefonuna gönderdiği kaydedildi. Bu olayın ortaya çıkmasının ardından, Daimler kendisini işten çıkaramış ve eski çalışan da mahkemeye başvurmuştu.

Mahkemede bu fotoğrafları şaka olsun diye gönderdiğini söyleyen eski çalışan, mahkeme heyetini ikna edemedi.  

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