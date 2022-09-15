Türk-İş ile Hür-İş Görüştü

Hür-İş ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Türkiye’nin en büyük işçi hareketi olan Türk-İş konfederasyonunun Genel başkanı ve yöneticilerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuryeti’ndeki çalışma hayatındaki sorunlarla mücadele edilirken bu mücadeleyle ilgili düşüncelerini aktarmak için toplantıya katıldığını söyledi.

Serdaroğlu, son bir yıldan beri hükümetlerin sürekli bozulmasından ve çalışma bakanlarının değişmesinden dolayı çalışma hayatının ileriye götürülemediğini savundu.

Serdaroğlu,“Hademe hizmeti sunanları sendikalı yaptık. Eğitim bakanı bu konuda bir şirketle istişare ettiğini açıkladı, bizimle istişare etmesi gerekiyordu. Hademe hizmeti verenlerin üzerinden şirketleri çekmezlerse, Pazartesi günü Lefkoşa’da 3 pilot okul seçip, okullarda grev ve eylem yapacağız. Eylem, sonuç verene kadar devam edecek”ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise çalışanların sorularına çözüm bulmanın hükümetlerin görevi olduğunu söyledi.

Atalay, sendika olarak çalışma hayatındaki sorunların çözümüne katkı sağlamak için gerekeni yapmaya hazır olduklarını da belirtti.