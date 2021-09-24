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“Türk İşaret Dili Farkındalık Semineri” Düzenlendi

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“Türk İşaret Dili Farkındalık Semineri” Düzenlendi
“Türk İşaret Dili Farkındalık Semineri” Düzenlendi

Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği ile Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı iş birliğinde, Dünya İşitme Engelliler Haftası ve 23 Eylül Dünya İşaret Dilleri Günü kapsamında, “Türk İşaret Dili Farkındalık Semineri” düzenlendi.

Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneğinden yapılan açıklamaya göre, seminere, Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu 1’inci Başkan Yardımcısı Ln. Süheyla Erbilen, 2’inci Başkan Yardımcısı Ln. Fisun Esatoğlu ve Onur Kurulu Üyesi Ln. Seray Gürün de katıldı. 

Kulübün Özel Gereksinimli Bireylere Destek Komitesi tarafından organize edilen çevrim içi farkındalık seminerinde, işaret dili eğitmeni Dr. Aslı Akçay, özel gereksinimli bireyleri anlama ve empati kurma konusunda bir sunum yaptı. Dr. Akçay, Vakıf hakkında da bilgiler vererek, ülkede işitme engellilerin özellikle cihaz ve konuşma terapilerine duyduğu ihtiyaca değindi.

Mağusa Ravelin Lions Kulübü Başkanı Çiğdem Duvarcı da, seminerde yaptığı konuşmada, yeni kurulan derneğin “gönüllülük, farkındalık ve eğitim desteği verme misyonu ile yola çıktığını” ifade ederek, Kulübün Özel Gereksinimli Bireylere Destek Komitesi Başkanı Ln. Yeliz Hoşgör tarafından farkındalık semineri organize ettiğini söyledi.

Duvarcı, Mağusa Ses İşitme Cihazları Merkezi’nin kulüple irtibata geçerek, işitme cihazı gereksinimi olan bir birey için cihaz bağışı yapıldığını da açıkladı.  

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