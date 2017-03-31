"Türk işgal güçleri Kıbrıs`ta kaldığı sürece, adada barış ve güvenliği yaşatmak RMMO'nun görevidir"

Rum Milli Muhafız Ordusu`nun yeni Komutanı Korgeneral Ilias Leontaris Cuma günü “Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanlığı`nda düzenlenen törenle yemin etti.

Yemin töreninde bir konuşma yapan “Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Rum Milli Muhafız Ordusu`ndaki reformlardan söz etti.

Anastasiadis, yeni savunma diplomasisinin gelişimiyle silahlı kuvvetlerin güçlendirileceğini, Kıbrıs`ın komşu ülkelerle ve diğer ülkelerle imzaladığı işbirliği anlaşmalarını anlattı.

1974`ten beri bölünmüş olan adanın yeniden birleştirilmesi amacıyla yapılmakta olan müzakerelere rağmen “Türk işgal güçlerinin varlığının 'kalıcı bir tehdit' olmaya devam ettiğini” söyleyen Anastasiadis, “Türk işgal güçleri Kıbrıs`ta kaldığı sürece, Milli Muhafız Ordusu`nun görevinin vatandaşlarını barış ve güvenliği yaşatmanın en başta gelen görevi olduğunu” bildirdi.

Nikos Anastasiadis, Rum Milli Muhafız Ordusu`nun son olarak üç bin asker istihdam ettiğini, ordunun yapısının değiştiğini, daha modern, esnek ve iyi eğitimli bir güç haline geldiğini belirtti.

Korgeneral Ilias Leontaris de törende yaptığı konuşmada, Rum Milli Muhafız Ordusu`nda kendinden öncekilerin çalışmalarını sürdürmek için bilgi ve deneyimini kullanacağına güvence verdi; Ordu`nun rolünü artırmak daha yüksek operasyonlara hazırlanmasını sağlamak için tüm devlet kuruluşlarıyla işbirliği yapacağını kaydetti.