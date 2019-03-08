Türk Kadınlarının İnternet Kullanım Alışkanlıkları Açıklandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında IAB Türkiye ve Gemius, “Türk Kadınının Dijital Haritası” adlı çalışmayı yayınladı. Çalışmada, kadınların dijital alışkanlıklarından internette harcadıkları süreye pek çok bilgiye yer veriliyor.

Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Türkiye’deki kadınların internet kullanımın incelendiği bir araştırma yayınlandı. Araştırma, IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması ve Gemius AdReal verileriyle oluşturuldu.

2018 yılında bilgisayardan internete erişen kadın sayısı 12.411.137, mobilden ulaşan kadın sayısı 21.272.212 olarak açıklandı.

Kadınların en çok tercih ettiği kategori ise video ve televizyon kategorisi oldu. Bu alanda sosyal ağlar 2., haberler 3., e-ticaret 4. ve yaşam da 5. sırayı aldı.

Kadınlar en çok sosyal ağlara zaman ayırırken, onun ardından ilanlar, e-ticaret, oyun ve haber kategorileri geldi.