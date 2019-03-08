  • BIST 101.538
  • Altın 227,558
  • Dolar 5,4464
  • Euro 6,1233
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Türk Kadınlarının İnternet Kullanım Alışkanlıkları Açıklandı

»
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında IAB Türkiye ve Gemius, “Türk Kadınının Dijital Haritası” adlı çalışmayı yayınladı. Çalışmada, kadınların dijital alışkanlıklarından internette harcadıkları süreye pek çok bilgiye yer veriliyor.
Türk Kadınlarının İnternet Kullanım Alışkanlıkları Açıklandı

Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Türkiye’deki kadınların internet kullanımın incelendiği bir araştırma yayınlandı. Araştırma, IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması ve Gemius AdReal verileriyle oluşturuldu.

2018 yılında bilgisayardan internete erişen kadın sayısı 12.411.137, mobilden ulaşan kadın sayısı 21.272.212 olarak açıklandı.

Kadınların en çok tercih ettiği kategori ise video ve televizyon kategorisi oldu. Bu alanda sosyal ağlar 2., haberler 3., e-ticaret 4. ve yaşam da 5. sırayı aldı.

Kadınlar en çok sosyal ağlara zaman ayırırken, onun ardından ilanlar, e-ticaret, oyun ve haber kategorileri geldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2018'de Alışveriş Uygulamalarına Harcanan Zaman Dudak Uçuklattı08 Mart 2019 Cuma 18:30
  • Rusya, internetin fişini nasıl çekecek?07 Mart 2019 Perşembe 10:50
  • Neredeyse Otoban Fiyatına Satılan Ultra Lüks Araç: Bugatti La Voiture Noire05 Mart 2019 Salı 23:59
  • Dünyanın En Olağanüstü Şifresi: ji32k7au4a8305 Mart 2019 Salı 21:45
  • Sanal tehlike: Oyun bağımlılığı05 Mart 2019 Salı 21:30
  • FedEx’in merdiven çıkabilen teslimat robotları! (Video)05 Mart 2019 Salı 21:15
  • Tarih verildi: Otomobillere hız sınırı geliyor05 Mart 2019 Salı 20:30
  • Dünyada en ucuz ve en pahalı internet hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?05 Mart 2019 Salı 17:10
  • Çalıştıkça Sahibine Para Kazandıran Sudan Ucuz Akıllı Telefon: M105 Mart 2019 Salı 13:30
  • Google, Suudi kadınların hayatlarının erkeklerce kontrol edilmesine imkan veren uygulamayı kaldırmayı reddetti04 Mart 2019 Pazartesi 10:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti