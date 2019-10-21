Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Meryem Can, Türk kahvesinin gut hastalığından koruduğunu söyleyerek, “Obezite, alkol, aşırı kola ve portakal suyu tüketimi, et çeşitleri gut hastalığı riskini artırır. Hastalıktan korunmak için günde 2 veya 3 fincan Türk kahvesi için, ceviz, kaju, keten tohumu, fındık ve badem tüketin” tavsiyesinde bulundu.