Türk kahvesi gut hastalığından koruyor
Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Meryem Can, Türk kahvesinin gut hastalığından koruduğunu söyleyerek, “Obezite, alkol, aşırı kola ve portakal suyu tüketimi, et çeşitleri gut hastalığı riskini artırır. Hastalıktan korunmak için günde 2 veya 3 fincan Türk kahvesi için, ceviz, kaju, keten tohumu, fındık ve badem tüketin” tavsiyesinde bulundu.
Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Meryem Can, Türk kahvesinin gut hastalığından koruduğunu söyleyerek, “Obezite, alkol, aşırı kola ve portakal suyu tüketimi, et çeşitleri gut hastalığı riskini artırır.
21 Ekim 2019 Pazartesi 18:00
1 / 8