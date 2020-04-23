Türk kahvesi sevenlere kötü haber

Norveç'te yapılan araştırmada, "kağıt filtre kullanmak gibi filtreleme yöntemleriyle hazırlanmış kahveleri içenlerin, hiç kahve içmeyenlerden daha sağlıklı olduğu" ancak filtresiz hazırlanan kahvelerin risk taşıdığı sonucuna ulaşıldı

Yeni bir araştırma, kahvenin sağlığınız için iyi olmakla kalmayıp ömür uzatıcı etkisinin de olabileceğine dair bulgular sunuyor ancak bir istisna koyuyor: Kahvenizi filtreli hazırlamanız şartıyla…

European Journal of Preventive Cardiology'de yayımlanan çalışma, Türk kahvesi ve French press usulü hazırlanan kahveler gibi filtrelenmemiş kahvelerin kalp hastalığı riskini artırdığını işaret ediyor.

CNN’in haberine göre makalenin yazarı olan İsveç Göteborg Üniversitesi’nden Profesör Dag Thelle, “Filtrelenmemiş kahve, kandaki kolestrol seviyesini yükselten maddeleri içeriyor. Filtre kullanmak bu maddeleri ortadan kaldırıp kalp krizi ve erken ölüm riskini azaltıyor” ifadelerini kullandı.

Thelle yürüttükleri çalışmanın, kahve demleme yöntemleriyle kalp krizi ve uzun yaşam arasındaki bağlantıya dair güçlü ve ikna edici kanıtlar sunduğunu belirtti.

Haberde “Bu, son zamanlarda hayli popüler olan French press veya kahve demlikleriyle yapılan kahveleri sevenler için ya da sert Yunan ve Türk kahve demleme yöntemlerine düşkün olanlar için kötü bir haber. Kahveyi kaynatmak veya bir kahve presi kullanmak kalp hastalığı riskinizi artırabilir” değerlendirmesine yer verildi.

Amerikan televizyonuna konuşan diyetisyen Lisa Drayer, “Türk ve Yunan kahvesi gibi kaynatılarak ve filtrelenmeden hazırlanan kahveler ya da French press’le yapılan kahveler, yüksek oranda kafestol ve kahveol içeriyor. Bu maddeler, kahvede yüzen yağ damlacıklarında ve ayrıca telvelerde bulunuyor” dedi.

Drayer, filtre kahvelerde kullanılan ve damlama usulü demlemeyi sağlayan kağıt filtrelerin bu kimyasalları yakaladığını söyledi.

Araştırma için 500 binden fazla kişi izlendi

Söz konusu araştırma için Norveç’te 20-79 yaş arası sağlıklı yarım milyondan fazla kadın ver erkek 20 yıl boyunca takip edildi.

Elde edilen sonuçlara göre, kaynatılmış ya da filtrelenmemiş kahve içmenin erkeklerde 60 yaş ve üzerinde kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini artırdığı belirtildi.

Diğer taraftan kağıt filtre kullanmak gibi filtreleme yöntemleriyle hazırlanmış kahve içenlere bakıldığında, bu kişilerin hiç kahve içmeyenlerden daha sağlıklı olduğu sonucuna ulaşıldı.

Araştırmaya göre, hiç kahve içmeyenlere kıyasla filtrelenmiş kahvenin herhangi bir sebepten ölüm riskini yüzde 15 azalttığı, erkeklerde kalp ve damar hastalığı kaynaklı ölüm oranını yüzde 12 düşürdüğü ve kadınlarda kalp rahatsızlığından ölüm seviyesini yüzde 20 düşürdüğü kaydedildi.

Çalışmada ayrıca, günde birle 4 arası fincan filtrelenmiş kahve içenlerde en düşük ölüm oranının kayıtlara geçtiği ifade edildi.