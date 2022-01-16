  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Türk Kızılay, Somali'de her gün 3 bini aşkın kişiye sıcak yemek dağıtıyor

»
Türk Kızılay, kuraklıkla mücadele eden Somali'de her gün 3 bin 150 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor.
Türk Kızılay, Somali'de her gün 3 bini aşkın kişiye sıcak yemek dağıtıyor

Türk Kızılay Somali Yetkilisi Orhan Kökçü, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye yaptığı ilk ziyaret sonrası bu aşevinin açıldığını söyledi.

Kökçü, Mogadişu'da bulunan aşevinde her gün 3 bin 150 kişilik yemek pişirilerek dağıtıldığını ifade etti.

Yetim ve evlerini terk etmiş kişiler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi Somalililerin günlük yemek ihtiyacını karşıladıklarını aktaran Kökçü, Mogadişu'nun 19 noktasında sıcak yemek dağıttıklarını bildirdi.

Kökçü, Kızılay olarak Somali'de gıda, su, eğitim ve barınma gibi konularda yardım çalışmaları yürüttüklerini ve 2011'den beri 10 ton yardım yapıldığını belirtti.

Başkent Mogadişu'da faaliyet gösteren ve Kızılay tarafından desteklenen aşevi, 2011'den beri hizmet veriyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Batı Medyasından İtiraf! 'Tek Yol Türkiye İle İşbirliği'16 Ocak 2022 Pazar 12:22
  • Saraylar için 2022’de 470 milyon lira daha harcanacak15 Ocak 2022 Cumartesi 19:00
  • Kaynar süt kovasına düşen Aysima 15 gün sonra gözlerini açtı.15 Ocak 2022 Cumartesi 16:26
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü15 Ocak 2022 Cumartesi 00:59
  • 112 Acil Çağrı Merkezi aramalarının yüzde 75’i asılsız: Ben de şahin var, yarışalım mı?15 Ocak 2022 Cumartesi 00:35
  • Türkiye' de İhtiyaç Kredisi Faizleri Üç Yılın Zirvesine Yükseldi14 Ocak 2022 Cuma 20:13
  • 67 bin 857 yeni vaka14 Ocak 2022 Cuma 20:09
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson İle Görüştü14 Ocak 2022 Cuma 19:51
  • Türkiye-Ermenistan Yakınlaşması: Kritik Görüşme Gerçekleşti14 Ocak 2022 Cuma 19:43
  • Uzay Boşluğunun Sesi Grizu-263A'dan Dünyaya Ulaştı14 Ocak 2022 Cuma 18:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti