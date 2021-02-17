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Türk Kızılay’dan KKTC'deki İhtiyaç Sahibi Ailelere Yakacak Desteği

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 Türk Kızılay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 60 ihtiyaç sahibi aileye bir aylık yakacak desteği sağladı.
Türk Kızılay’dan KKTC'deki İhtiyaç Sahibi Ailelere Yakacak Desteği

 Türk Kızılay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 60 ihtiyaç sahibi aileye bir aylık yakacak desteği sağladı.

Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefke, Güzelyurt ve Lefkoşa ilçelerinde yaşayan 60 ihtiyaç sahibi aileye yakacak odun temin edildi.

Ailelerin tespiti ve yardımların dağıtımı, bölge Muhtarları, Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Yaklaşık 250 kişi bu yardımdan faydalandı.

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