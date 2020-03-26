Türk Kızılayı’ndan Kuzey Kıbrıs Kızılayı’na koronovirüs mücadelesi için bağış

ürk Kızılayı KKTC Delegasyonu, KKTC’deki koronavirüsle mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Kızılayı’na tıbbi malzeme ve gıda kolisi bağışladı.

Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs’taki koronavirüs mücadelesinde kullanılmak üzere 30 bin adet 3 katlı cerrahi maske, 30 bin adet eldiven, 3 bin adet N149 maske ve 300 adet koruyucu tulum ve maske bağışlandı.

Bunun yanında ihtiyaçlı kişilere dağıtılmak üzere toplam bin adet gıda ve hijyen kolileri hazırlandı ve Pazartesi Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na teslim edilmek üzere planlaması yapıldı.

Türk Kızılayı KKTC Delegasyonu yetkilileri, özellikle sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan tıbbi malzemenin öneminin her geçen gün arttığını belirterek, bu bağışla ihtiyaçları bir nebze olsun karşılamayı hedeflediklerini belirtti.