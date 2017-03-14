 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.494
  • Altın 145,128
  • Dolar 3,7569
  • Euro 3,9956
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

Türk kökenli Alman vatandaşı 5 yıl hapse mahkum oldu

»
Türk kökenli Alman vatandaşı 5 yıl hapse mahkum oldu
Türk kökenli Alman vatandaşı “İsmen Bora” isimli 27 yaşındaki bir şahıs, Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu madde satmak amaçlı bulundurmak suçundan beş yıl hapse mahkum oldu.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, söz konusu şahsın Güney Kıbrıs’ta kaldığı misafirhane odasında yapılan aramada 2 kilo hintkeneviri tipi uyuşturucu madde içeren bir paket bulunduğunu ve şahsın 20 Eylül 2016 tarihinde tutuklandığını aktardı.

Adı geçen şahsın avukatı mahkemede yaptığı savunmada, şahsın yakalanmadan önceki son dönemde KKTC’de “Ekin Ersoy” isimli bir arkadaşının evinde kaldığını ve bu şahsın Güney Kıbrıs’a geçemediği için uyuşturucu paketini tutuklu şahıstan alıp getirmesini istediğini öne sürdü.

Gazete, mahkum avukatının sunduğu diğer hafifletici sebeplerin mahkemece kabul görmediğini de aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta barajlar dolmadı14 Mart 2017 Salı 10:27
  • Ticari denge açığı14 Mart 2017 Salı 10:27
  • Rum polisi ve gümrük personeli KKTC’den getirildiği öne sürülen tütün ve sigara ele geçirdi13 Mart 2017 Pazartesi 10:57
  • Uyuşturucu suçları nedeniyle 767 yıl ceza verildi13 Mart 2017 Pazartesi 10:56
  • “Bunun için herkesin ciddiyet, kararlılık ve sıkı çalışma ortaya koyması gerek"13 Mart 2017 Pazartesi 10:54
  • Lillikas’ın adaylığı parti tarafından onaylandı13 Mart 2017 Pazartesi 10:52
  • Hacidimitriu Liderlere Müzakere Masasında Dönmeleri Çağrısında Bulundu12 Mart 2017 Pazar 11:58
  • Markulli’den çağrı12 Mart 2017 Pazar 11:57
  • Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye’ye Süre Verdi12 Mart 2017 Pazar 11:56
  • Simerini Gazetesinin Anketi12 Mart 2017 Pazar 11:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti