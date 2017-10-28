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Türk kökenli öğrenciye 'Başörtünü çıkar' diyen Alman profesöre protesto

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Türk kökenli öğrenciye 'Başörtünü çıkar' diyen Alman profesöre protesto
Almanya'daki Würzburg Üniversitesi'nde Profesör Gisela Müller-Brandeck-Bocquet'in , Türk kökenli bir Müslüman öğrenciye başörtüsünü çıkarmasını söylemesi tepkiye yol açtı.

Würzburg şehrindeki üniversitede, Müller-Brandeck-Bocquet'in öğrencilerinden başörtülerini çıkarmalarını talep etmesi bazı öğrencilerin sınıfı terk ederek protesto etmesine yol açtı.

Bu talebinin Müslüman kadınları içerdiğini söyleyen profesör, talebine gerekçe olarak sınıfın seküler bir alan olmasını gösterdi.

Ancak profesörün başörtüsünü çıkarmayanların sınıfını terk etmesini istemediği belirtildi.

'ÖĞRENCİ AŞAĞILANDI'

Almanya'nın BR24 haber kanalına bir açıklama yapan üniversite sözcüsü ise Müller-Brandeck-Bocquet'in kadın ve erkek eşitliğini tartışmaya açtığını öne sürdü.

Sözcü aynı zamanda profesörün yaşananlar etrafında oluşan yanlış anlaşılmadan ötürü üzüntü duyduğunu belirtti.

Yeşil Gençlik Würzburg grubu ise 19 yaşındaki öğrenciye destek çıkarak, inanç özgürlüğüne sahip olduklarını aktardı.

Grup, aynı zamanda profesörün davranışının, öğrencinin kamu önünde aşağılanması anlamına geldiğini söyledi.

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