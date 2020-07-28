  • BIST 1.176
  • Altın 431,969
  • Dolar 6,9193
  • Euro 8,1178
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAGazocağını açık unuttu mutfak yandı

Türk Lirası en fazla değer kaybeden gelişen piyasa parası oldu

» »
Dolar/TL kuru Pazartesi günü 6.9835'i görmesinin ardından 6.86 – 6.88 aralığına dönmüştü. Kur bugün öğle sonrası işlemlerde 6.96'ya kadar tırmandı
Türk Lirası en fazla değer kaybeden gelişen piyasa parası oldu

Dolar/TL kuru Pazartesi günü 6.9835'i görmesinin ardından 6.86 – 6.88 aralığına dönmüştü. Kur bugün öğle sonrası işlemlerde 6.96'ya kadar tırmandı

Türk Lirası, haftanın ilk işlem gününde dolar karşısında kısa bir süreliğine 6.9835'e kadar yükselmesinin ardından Salı günü 6.86 – 6.88 arasındaki seyretti. Öğle sonrasında yükseliş yüzde 1'i aştı.

Dolar, önemli piyasa paraları karşısında yedi gün boyunca düşmesinin ardından yönünü yukarı çevirdi. ABD Doları'nın küresel değerini ölçen Dolar Endeksi (DXY) yedi günde 96.2'li seviyelerden 93.47'ye kadar düşmesi sonrasında bugün 94'ün üzerini gördü.

Pandeminin küresel toparlanma üzerinde oluşturduğu belirsizlik baskısı da riskli varlıklarda satışa neden oluyor. Bloomberg tarafından takip edilen 24 gelişen piyasa parasının sadece 3'ü Salı günü dolar karşısında değer kazandı. Türk Lirası en fazla değer kaybeden gelişen piyasa parası oldu.

Dolar/TL , TSİ 13:10'da yüzde 1.7 artıda 6.9650'den işlem gördü. Kur, Haziran ortasından bu yana dar bir bantta seyrediyordu. Ayrıca Euro/TL kuru Pazartesi akşamı 8.2178 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur sepeti 7.5734 oldu. Sepette gün içi rekoru 7.6181 ile Ağustos 2018'de görülmüştü.116356343_216528182966658_8134443279084987324_n.jpg

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya bankası'ndan kovid-19 nedeniyle gelişmekte olan ülkeler için "kalıcı hasar" uyarısı03 Haziran 2020 Çarşamba 09:35
  • Fitch küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini düşürdü27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:32
  • Salgın 'zengin-yoksul' ayırdı: En zengin 25 kişinin serveti salgında 255 milyar dolar arttı25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:50
  • FED'den "Finansal Sektör Kırılganlıkları Kısa Vadede Daha Belirgin Olacak" Uyarısı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:48
  • IMF: Birçok ülkeden veriler beklenenden daha kötü13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:30
  • IMF: İşler beklediğimizden daha kötüye gidiyor09 Mayıs 2020 Cumartesi 14:10
  • Merkez Bankaları neden para basıyor?04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:21
  • Dolar 7 liranın üzerine yükseldi28 Nisan 2020 Salı 17:04
  • IMF’den 170 ülkede ekonomik daralma beklentisi21 Nisan 2020 Salı 08:43
  • IMF’den COVID-19’un ekonomik etkilerine karşı likidite hattı Perşembe 16 Nisan 202016 Nisan 2020 Perşembe 08:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti