Türk Lirası, haftanın ilk işlem gününde dolar karşısında kısa bir süreliğine 6.9835'e kadar yükselmesinin ardından Salı günü 6.86 – 6.88 arasındaki seyretti. Öğle sonrasında yükseliş yüzde 1'i aştı.

Dolar, önemli piyasa paraları karşısında yedi gün boyunca düşmesinin ardından yönünü yukarı çevirdi. ABD Doları'nın küresel değerini ölçen Dolar Endeksi (DXY) yedi günde 96.2'li seviyelerden 93.47'ye kadar düşmesi sonrasında bugün 94'ün üzerini gördü.

Pandeminin küresel toparlanma üzerinde oluşturduğu belirsizlik baskısı da riskli varlıklarda satışa neden oluyor. Bloomberg tarafından takip edilen 24 gelişen piyasa parasının sadece 3'ü Salı günü dolar karşısında değer kazandı. Türk Lirası en fazla değer kaybeden gelişen piyasa parası oldu.

Dolar/TL , TSİ 13:10'da yüzde 1.7 artıda 6.9650'den işlem gördü. Kur, Haziran ortasından bu yana dar bir bantta seyrediyordu. Ayrıca Euro/TL kuru Pazartesi akşamı 8.2178 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur sepeti 7.5734 oldu. Sepette gün içi rekoru 7.6181 ile Ağustos 2018'de görülmüştü.