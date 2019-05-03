Türk lirası eriyor: Dolar 6 TL'ye dayandı

Türk Lirasında (TL) hafta boyunca seçim belirsizliği ve Merkez Bankası rezervleri kaynaklı endişelerin etkisiyle düşüş devam ederken dolar haftanın son işlem gününe 5.97 TL'nin üzerinde başladı.

Dolar haftanın son işlem gününe 5.97 TL'nin üzerinde başladı. Dünya gazetesinin haberine göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Nisan ayında gıda ve tütün fiyatlarındaki artış öncülüğünde aylık yüzde 2.4 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise yüzde 19.71'den yüzde 20.33'e yükselmesi bekleniyor. Reuters'ın toplam 12 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre aylık tahminler yüzde 1.94 ile yüzde 2.8 artış bandında yer alırken yıl sonu tahminleri ise bir önceki anketteki yüzde 15.85 seviyesinden 16.1'e yükseldi.