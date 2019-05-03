  • BIST 93.822
  • Altın 244,119
  • Dolar 5,9641
  • Euro 6,6544
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Türk lirası eriyor: Dolar 6 TL'ye dayandı

» »
Türk Lirasında (TL) hafta boyunca seçim belirsizliği ve Merkez Bankası rezervleri kaynaklı endişelerin etkisiyle düşüş devam ederken dolar haftanın son işlem gününe 5.97 TL'nin üzerinde başladı.
Türk lirası eriyor: Dolar 6 TL'ye dayandı

Türk Lirasında (TL) hafta boyunca seçim belirsizliği ve Merkez Bankası rezervleri kaynaklı endişelerin etkisiyle düşüş devam ederken dolar haftanın son işlem gününe 5.97 TL'nin üzerinde başladı.

Dolar haftanın son işlem gününe 5.97 TL'nin üzerinde başladı. Dünya gazetesinin haberine göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Nisan ayında gıda ve tütün fiyatlarındaki artış öncülüğünde aylık yüzde 2.4 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise yüzde 19.71'den yüzde 20.33'e yükselmesi bekleniyor. Reuters'ın toplam 12 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre aylık tahminler yüzde 1.94 ile yüzde 2.8 artış bandında yer alırken yıl sonu tahminleri ise bir önceki anketteki yüzde 15.85 seviyesinden 16.1'e yükseldi. 

tryy.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Goldman Sachs'tan yeni tahmin: Dolar 7 lira olacak...29 Nisan 2019 Pazartesi 11:55
  • Goldman'dan TL için felaket senaryosu gibi tahmin29 Nisan 2019 Pazartesi 11:40
  • Döviz kurları dalgalanmaya devam ediyor29 Nisan 2019 Pazartesi 09:37
  • Çeyrek altın 400 lirayı geçti26 Nisan 2019 Cuma 11:57
  • Dolar/TL durmuyor: Merkez Bankası kararı sonrası dolar yine atağa geçti25 Nisan 2019 Perşembe 14:58
  • Dolar/TL son 6 ayın zirvesine fırladı25 Nisan 2019 Perşembe 10:37
  • Döviz bugün ne kadar? (25 Nisan 2019)25 Nisan 2019 Perşembe 08:58
  • Doların ateşi neden yükseldi? İşte sebeplerden 5'i...25 Nisan 2019 Perşembe 08:57
  • Döviz dalgalanmaya devam ediyor23 Nisan 2019 Salı 11:38
  • TC Merkez Bankası yıl sonu dolar/TL tahminini yükseltti22 Nisan 2019 Pazartesi 09:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti