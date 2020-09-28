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Türk lirası eriyor; dolar 7.83 TL'yi aştı, euro 9 TL'nin üzerinde, sterlin artık çift hanede!

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Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz artırımı sonrasında sınırlı gerileyen dolar gün içinde 7.8362 TL seviyesini aştı.
Türk lirası eriyor; dolar 7.83 TL'yi aştı, euro 9 TL'nin üzerinde, sterlin artık çift hanede!

Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz artırımı sonrasında sınırlı gerileyen dolar gün içinde 7.8362 TL seviyesini aştı.

Dolar Türkiye'ye göre gece saatlerine denk gelen illikit piyasada 7.8'e kadar yükselmişti. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftaki faiz kararı öncesi 7.7 ile tarihi zirvede olan dolar/TL bu sabah 7.73 TL seviyelerinden güne başlamıştı. 

Ancak faiz artırımının etkisi sınırlı kaldı. Dolar gün yarısına gelmeden 7.8362 TL ile tarihi seviyesine ulaştı. Euro ise, 9.1456 TL seviyesiyle yeniden 9 TL'nin üzerine çıktı. Şu dakikalarda 9.1396 TL'den işlem görüyor. 

Sterlin çift hanede

Sterlin ise çift haneli rakamlara ulaştı. Yeni haftaya 9.7852 TL ile başlayan sterlin kurlardaki yükselişin etkisiyle 10,1006 TL'ye kadar yükseldi. Şu dakikalarda 10,0719 civarında seyrediyor. 

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