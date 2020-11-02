Türk lirası eriyor: Dolar 8.44 TL'yi, euro 9.83 TL'yi aştı!

Dolar yeni haftaya sabah saatlerinde zirve yaparak başladı.

Bu sabah 8.3678 TL ile güne başlayan dolar, henüz öğle saatlerinde 8.4129 TL ile zirve yaptı. Piyasaların kapanmasına yakın 8.4418 TL seviyesini görerek gün içindeki rekorunu yeniledi.

Piyasaların beklediği iki ekonomik veri de açıklandı. Ekim'de ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti, ithalat ise yüzde 8.5 artarak 19.7 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret hacmi 37 milyar 62 milyon dolara çıktı.

İmalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ekim'de 53.9'a yükselerek toparlanmaya işaret etmişti.

Euroda da yükseliş sürüyor. 9.8368 TL ile Türk lirası karşısında kendi rekorunu kıran euro şu dakikalarda 9.81-9.82 TL bandında dalgalanıyor; sterlin ise 10.9221 TL rekor kırdı.