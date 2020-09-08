Türk lirası eriyor; dolar ve euro tüm zamanların en yükseğinde

Dolar lira karşısında tüm zamanların en yüksek rakamlarına ulaşarak 7.48 TL'yi aştı.

Dolar geçtiğimiz hafta 7.37 TL seviyelerinden enflasyon ve büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından yükselişe geçmişti. Geçtiğimiz hafta 7.44 TL’ye kadar yükselen dolar bu haftanın ilk günü 7.45 TL’yi, dün ise 7.46 TL’yi görmüştü.

Bu sabah 7.4541 TL ile açılan dolar 7.4819 TL seviyesine kadar yükselerek yeni rekorunu kırdı.

Euro yeniden 8.84 TL

Euroda da artış sürüyor. Güne 8.80 TL'den başlayan euro öğle saatlerine gelmeden 8.8457 TL'ye kadar yükseldi. Euro en son 1 Eylül'de 8.8483 TL'ye kadar çıkmıştı.

Sterlin ise 9.80 TL civarında seyrediyor.