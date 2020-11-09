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Türk Lirası'nda 2 yılın en hızlı yükselişi: Yüzde 6 değer kazandı

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Türk Lirası'nda 2 yılın en hızlı yükselişi: Yüzde 6 değer kazandı
Türk Lirası'nda 2 yılın en hızlı yükselişi: Yüzde 6 değer kazandı

Dolar/TL kuru, Merkez Bankası'nda yaşanan başkanlık değişimi, ABD'de Joe Biden'ın başkanlık yarışını önde tamamlaması, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa haberleri sonrasında yeni haftaya sert düşüşle başladı. Türk Lirası, dolar karşısında yüzde 6 değer kazanarak 8.0021 seviyesini gördü.

Hafta sonu gerçekleşen yoğun haber akışının ardından Dolar/TL Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 8.3790 seviyesinden işlem görmeye başladı. TL, dolar karşısında yüzde 6 değer kazanarak 8.0021 seviyesini gördü.

Bloomberght'nin aktardığına göre, güne yükselişle başlayan BIST 100 Endeksi 2.7 artıda seyrediyor. Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 5 civarında. Türkiye'nin 5 yıl vadeli kredi temerrüt takas (CDS) primi 500 seviyesinin altına geriledi.

Dolar/TL kuru geçen haftayı 8.5153 seviyesinden kapatmıştı. ABD seçimlerinin küresel olarak varlık sınıflarında yarattığı dalgalanma Türk Lirası’nı da etkilemiş, dolar/TL kuru 6 Kasım günü 8.58 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Gram altın, yüzde 7 değer kaybıyla 500 liranın altına geriledi

Altının gram fiyatı da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve dolar kurundaki gerilemeye paralel sert bir şekilde düşüşe geçerek 500 liranın altına geriledi. Yurt içinde, dolar kurundaki sert düşüşle gerileyen gram altın, ons altındaki değer kaybıyla düşüşünü hızlandırdı ve 491.3 lirayı gördü.

Gram altın saat 15.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 7.5 altında 494 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını da 3.324 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da gün içinde 1.901 dolara kadar gerilemesinin ardından kayıplarını kısmen telafi ederek şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 2 altında 1.913 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Türk varlıklarının fiyatlaması açısından hafta sonu gelen ilk kritik haber Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yaşanan başkan değişimi oldu. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle görevden alınarak yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medya hesabından sağlık nedenleri dolayısıyla istifa ettiğini duyurdu.

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