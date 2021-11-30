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Türk lirasında negatif ayrışma sürüyor

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Küresel piyasalarda dolar yeni koronavirüs varyantı haberleriyle zayıflarken Türk lirası gelişen ülke para birimlerinin genelinden negatif ayrıştı. Dolar kuru Türk lirasındaki değer kaybıyla salı günü yeniden 13 seviyesinin üzerine çıktı.
Türk lirasında negatif ayrışma sürüyor

Dolar/TL gün içerisinde yüzde 2’yi aşan yükselişle 13,13 seviyesine ulaşırken Türk lirası gelişen ülke para birimlerinin genelinden ayrışarak en fazla değer kaybeden para birimi oldu.

Küresel piyasalarda yeni koronavirüs varyantı Omikronun yarattığı endişelerle Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,4 gerilerken 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi de yüzde 1,42 ‘ye kadar geriledi.

Doların zayıflamasıyla 24 gelişen ülke para biriminden 12’si dolar karşısında yükselirken Türk lirası, Rus rublesi, Hindistan rupisi, Tayland bahtı ve Meksika pesosu dolar karşısında değer kaybeden para birimleri oldu.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 512 baz puana tırmanırken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 21,2 seviyesinde bulunuyor.

Goldman Sachs Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini yüzde 9,5'ten yüzde 10,5'e yükseltti, 2022 tahminini ise yüzde 4'ten yüzde 3,5'e düşürdü.

Goldman Sachs'tan Murat Unur "Bugün açıklanan verilerin ekonomik faaliyetlerde ilerleme yaşandığına yönelik çok da bir şey söylemediğini düşünüyoruz. Lirada son dönemde yaşanan satışlar ekonomik faaliyetleri önemli şekilde etkileyecek" dedi.

İşte serbest piyasada kurlar

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