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Türk Lirası'ndaki çöküşün kazananı HSBC oldu

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HSBC, Türkiye'de Ağustos ayında yaşanan keskin kur hareketlerinden ciddi kâr elde etti.
Türk Lirası'ndaki çöküşün kazananı HSBC oldu

Bloomberg News'un HSBC'nin dün açıkladığı 2018 yılı mali sonuçlarından derlediği habere göre HSBC Holdings Plc, Türk Lirası'nda çöküşün yaşandığı Ağustos ayında tek bir günde 120 milyon dolar civarında kâr etti.

Türk Lirası'ndaki dalgalanmaların etkisiyle ortaya çıkan bu büyük kazanç, HSBC'nin piyasa riski modellerinin öngördüğünden iki kat daha fazla.

Habere göre, Türk Lirası'nın keskin şekilde değer kaybettiği iki haftalık dalgalanmada Deutsche Bank AG'deki işlemciler ise 35 milyon dolar kazandılar.

Ağustos 2018'de dolar 7 liranın üzerine çıkmıştı.

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