Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla Türk yatırımcılar kripto paraya yöneldi: son 3 ayda büyük artış

Türkiye'de son yıllarda yaşanan ekonomik kriz ve bu yılın ilk çeyreğinde para piyasalarındaki dalgalanmalar sonrası kripto para birimlerine olan talepte büyük artış meydana geldi.

Türkiye'de son yıllarda yaşanan ekonomik kriz ve bu yılın ilk çeyreğinde para piyasalarındaki dalgalanmalar sonrası kripto para birimlerine olan talepte büyük artış meydana geldi. Özellikle son 3 ayda kripto paralarla yapılan işlem hacmi rekor seviyeye çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal'ı 20 Nisan'da görevden almasının ardından TL, Amerikan Doları karşısında ani bir düşüşle yüzde 13 oranında değer kaybetmişti.

Araştırmalara göre TL ve İstanbul Borsası'nda yaşanan sert düşüş ve dalgalanmalar, Türkiye'deki kripto para birimlerine olan rağbeti artırdı.

ABD merkezli kripto para araştırma kuruluşu Chainalysis, 2021'in ilk çeyreği 1 Şubat ve 24 Mart tarihleri arasında Türkiye'deki kripto para işlem hacminin 218 milyar TL'ye ulaştığını, bu rakamın geçen senenin aynı dönemine göre 7 milyar TL fazla olduğunu açıkladı.

Chainalysis, Türkiye'de kripto para piyasasına olan talebin giderek arttığını, Ağbal'ın görevden alınmasının hemen akabinde çok hızlı bir şekilde yükseliş gösterdiğini söyledi. 20-24 Mart tarihleri arasında TL yüzde 10 oranında düşerken, sadece bu 4 günlük süreçte Türkiye'de 23 milyar TL'lik kripto para işlemi gerçekleştirildi.

"Altın gayrimenkul, dolar ve şimdi de Bitcoin"

Uzmanlar, Türk yatırımcılarının ülkede görülen hareketli para piyasalarında hem Bitcoin rallisinden kazanç elde etmeyi amaçladıklarını, hem de enflasyona karşı sığınacak güvenli bir liman aradıklarını ifade ediyor.

Bazı ekonomistlerse zayıf TL ve enflasyon baskılarının yanı sıra Türk yatırımcısının Bitcoin'de görülen inişli çıkışlı grafiğe dayanarak kısa vadede kazanç elde etmek istediklerini belirtiliyor.

Reuters'in ulaştığı kripto para borsası BtcTurk'ün İcra Kurulu Başkanı (CEO) Özgür Güneri son 3 aylık dönemde Türkiye'de kripto para borsasının 1 milyondan fazla kullanıcı çektiğini belirterek, "Türk halkı, yüksek enflasyon geçmişimiz nedeniyle istikrarlı varlıkları seviyor. Türklerin nesilden nesile altın, gayrimenkul ve dolara yatırım yapmasının nedeni işte bu." değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoin ve stabil kripto para Tether'e rağbet arttı

Kripto Teknik internet sitesi kurucusu Altuğ İşler, Borsa İstanbul'un hafta sonları kapalı olduğunu ifade ederek, "Kripto para borsaları 7-24 saat açıktır. Bu sebeple söz konusu dalgalanmanın yaşandığı dönemde -cumadan pazartesiye- birçok yatırımcı Tether adlı stabil kripto para birimi satın aldı." dedi.

Verilere göre 20-21 Mart'ta Türkiye'deki Tether alım-satım hacmi geçen seneye oranla 6.5 kat artarak 2.2 milyar TL'ye ulaştı. 2020'de Türkiye'de yapılan Tether alışverişi 39 milyon TL'idi.

Türkiye'de geçtiğimiz şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 16 oranında gerçekleşmiş, hedeflenen rakam olan yüzde 5'in üç katını aşmıştı.

Şu anda 49.8 bin dolar civarında olan Bitcoin, mart ayının ikinci haftasında 60 bin dolar eşiğini geçerek tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşmıştı.