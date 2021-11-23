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Türk Lirası'nın kara günü: Dolar 13.50'yi, Euro 15.20'yi gördü!

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Türk Lirası'nda bir günlük değer kaybı yüzde 20'ye yaklaştı. Dolar, Türk Lirası karşısında 13.50 seviyesini aşarken, Euro da Türk Lirası karşısında 15.20 seviyesine geldi.
Türk Lirası'nın kara günü: Dolar 13.50'yi, Euro 15.20'yi gördü!

Türk Lirası'nda bir günlük değer kaybı yüzde 20'ye yaklaştı. Dolar, Türk Lirası karşısında 13.50 seviyesini aşarken, Euro da Türk Lirası karşısında 15.20 seviyesine geldi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararlarıyla Türk Lirası'nda başlayan değer kaybı sürüyor. Döviz kurları TL'ye karşı tarihi yüksek seviyelerini test ederken, TL'nin bir günlük değer kaybı yüzde 20'ye yaklaştı.

Foreks'in aktardığına göre; dolar/TL, gün içinde 13.5030 seviyesine kadar gelirken, Euro/TL'de zirve 15.2045 seviyesi oldu.

Saat 15.40 itibariyle dolar/TL 12.87 seviyesinde, Euro/TL 14.44 seviyesinde seyrediyor.

Erdoğan'ın açıklamaları değer kaybını hızlandırdı

Değer kayıpları, dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarla hızlandı. Erdoğan, 'kur, faiz ve fiyat artışları üzerinde oyunlar oynandığını' öne sürmüş, "Üretim, yatırım, istihdam, büyüme odaklı ekonomi politikasında ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmakta kararlıyız. Kurun piyasadaki hareketlerini bunun için takipte özellikle kararlıyız. Yatırımı, üretimi, ihracatı bu yüzden teşvik ediyoruz. Felaket tellallarının gürültülerini bunun için dikkate almıyoruz. Mandacı iktisatçıların reçetelerine bunun için itibar etmiyoruz. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız" demişti.

Erdoğan'ın bugün de yinelediği "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir" sözleri ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Türkiye faiz kamburundan kurtulmalıdır, bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur" açıklamalarının ardından, Türk Lirası gelişen ülkeler arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.

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