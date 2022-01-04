Türk Lirası'nın reel değeri tarihin en düşük seviyesinde

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 47,82'ye inerek 1994'e kadar giden veri setinde en düşük seviyeye geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Aralık 2021'de bir önceki aya kıyasla 6,31 puan azalarak 47,82'ye indi. Böylece reel efektif döviz kuru 1994’e kadar giden veri setinde en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Endeks, Kasım 2021'de 54,13 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 4,52 puan gerileyerek 72,21'den 67,69'a indi. Böylelikle ÜFE bazlı reel kurda da 1994 Ekim ayından bu yana en düşük seviye izlendi.

Türk lirasının değeri, aralıkta 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 14,34 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 5,58 puan düştü.

Reel efektif döviz kuru nedir?

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası'nın ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde edilmektedir.