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Türk lirasının yükselişi dünya basınında

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından Türk lirası değer kazandı.
Türk lirasının yükselişi dünya basınında

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından Türk lirası değer kazandı. Dövizin düşüşü yabancı basında da geniş yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıklamalarının ardından döviz sert düştü.

Türk lirası değer kazandı. Dövizin sert düşüşü yabancı basında büyük yankı buldu.

"Lira büyük bir geri dönüş yaptı"

Londra merkezli Reuters haber ajansı "Erdoğan'ın dolarizasyon karşıtı önlemleri açıklamasının ardından lira büyük bir geri dönüş yaptı" ifadeleri ile gelişmeleri abonelerine aktardı.

Erdoğan'ın faiz konusundaki kararlı duruşuna yer verdi.

ABD merkezli ekonomi sitesi Bloomberg de Erdoğan'ın açıklamalarına vurgu yaptığı haberinde, "Erdoğan, Türk lirası tasarruflarını korumak için olağanüstü adımları açıkladı" başlığı kullandı.

"Türk lirası dönüyor"

Financial Times"Erdoğan faiz indirimlerinde 'geri dönülemez' sözü verdi, Türk lirası dönüyor" başlığı attı.

Haberde Erdoğan'ın attığı adımlara geniş yer verildi.

Washington Post da "Erdoğan, Türk lirası tasarrufunu teşvik edecek hamleleri açıkladı" cümlesi ile haberi verdi.

Türk lirasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalardan sonra değer kazandığına vurgu yaptı.

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