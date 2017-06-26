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Türk misafirperverliğini Japonlara yanlış aktardılar

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Türk misafirperverliğini Japonlara yanlış aktardılar
Tokyo'daki bir kebapçıda çalışan iki Türk'ün yoldan geçenleri engelleyerek zorla lokantaya sokmaya çalışmaları ülke gündemine oturdu. İki Türk Tokyo'da gözaltına alındı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun işlek caddelerinden Roppongi’de hizmet veren bir kebapçı ülke gündemine oturdu.

Japonya’nın prestijli yayınlarından Sankei Shimbun’da yer alan habere göre et lokantasında çalışan iki Türk gözaltına alındı. Mayıs ve Haziran aylarında gelen şikayetler üzerine lokantaya baskın yapan polisler 24 yaşındaki Mehmet Isi ve 20 yaşındaki kardeşi Cengiz Isi’yi gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi ise iki kardeşin yoldan geçenlerin kollarından tutarak lokantaya sokmaları ve yemek yemeye zorlamaları.

Nippon Haber Ajansı’na konuşan kardeşler, “Biz bu işi tutkuyla ve severek yapıyoruz, bir yanlış anlaşılma oldu” dedi. Son 1 yıl içerisinde yoldan geçenlerin yolunu engellemeye ve insanları darp etme iddialarıyla 27 şikayet geldiğini belirten yetkililer, 50 metrelik bir sırada yan yana 3 kebapçı olmasının ve rekabetin üst seviyelerde olmasının yaşananların sebebi olabileceğini kaydetti. Olay, Tokyo’da hizmet veren Kader Kebap’ta gerçekleşti.

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