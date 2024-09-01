  • BIST 9833.22
  • Altın 2740.775
  • Dolar 34.0519
  • Euro 37.6074
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAİsrail Gazze'de tıbbı malzeme taşıyan yardım konvoyunu vurdu, beş nakliye çalışanı hayatını kaybetti

Türk Moda Endüstrisi Almanya Yolcusu

»
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 3-4 Eylül 2024 tarihlerinde en güçlü pazarı Almanya’da ikinci edisyonu gerçekleşecek Munich Fabric Start the Source fuarına Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştirecek
Türk Moda Endüstrisi Almanya Yolcusu

Tekstil pazarının en tanınmış fuarlarından olan ve dünya çapında tekstil alıcıları ve tedarikçilerini ağırlayan Munich Fabric Start Fuarı yılda iki defa düzenleniyor.

Fuar EHKİB’in 2024’te yapacağı 4’üncü ve son milli katılım fuarı olacak. Milli katılım organizasyonuna 11 hazırgiyim üreticisi firma katılım sağlayacak.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “2024 yılı Ocak ayında 58 farklı ülkeden 1.100 firmanın katılım sağladığı fuarı 14.700 uluslararası katılımcı ziyaret etti. Almanya en büyük hazırgiyim ihraç pazarımız. MFS the Source fuarına EHKİB olarak düzenli katılım sağlanması çok önemli. Almanya'nın 2023 yılındaki toplam hazır giyim ithalatı 46 milyar dolar seviyesinde. Almanya, dünya genelinde ABD’den sonra ikinci büyük giyim ithalatçısı. Türkiye genelinde 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde Almanya’ya hazırgiyim ihracatımız geçen yıla göre yüzde 10 azalarak 1,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. EHKİB ihracatında ise İspanya’nın ardından 2.sırada bulunan Almanya’ya yapılan giyim ihracatı 2024 yılı ilk yedi ayında geçen yıla göre %13 azalarak 170 milyon dolar olarak gerçekleşti. Firmalarımız “The Source” alanında iki gün boyunca sonbahar-kış 2025/2026 koleksiyonlarını sergileyecek.” dedi.   

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz, “Türkiye, Çin ve Bangladeş'in ardından Almanya'nın 3.büyük giyim tedarikçisi konumunda. Milli katılım organizasyonu ile ülkemizin Almanya pazarından aldığı payın artırılmasını hedefliyoruz. 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde içerideki işçilik/enerji maliyetlerindeki artış ve dış talebin henüz istenilen seviyede olmaması nedeniyle yılın ilk yedi ayı Türkiye geneli hazırgiyim ihracatı için zor geçti. Geçen yıl aynı döneme göre %10 kayıp var. EHKİB ihracatı ise aynı dönemde geçen yıla göre %2 artışla 826 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu fuarla birlikte EHKİB tarafından dış pazarlama faaliyetleri kapsamında 2024 yılında 4 adet milli katılım fuarı organize edilmiş olacak.” diye konuştu.

MFS the Source Eylül 2024 Fuarı katılımcısı firmaların listesi:

1          AVANSTEKS DIŞ TİCARET VE TEKSTİL SAN. LTD. ŞTİ.

2          EVOTEKS TEKSTİL KONF.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

3          İYA TEKSTİL SANAYI VE TICARET LTD. ŞTİ.

4          JS TEXTILE LEATHER TEKSTİL İTH. İHR. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

5          KREATEKS TEKSTİL A.Ş.

6          MD TEKSTİL KONF.TUR.SAN. VE TİC.A.Ş.

7          MEBA GİYİM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

8          ORİMPEX TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ

9          SEYFELİ DIŞ TICARET LTD STI

10        TAYRA TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

11        TEX BOX TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Venizelos, Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterirken ne demişti?30 Ağustos 2024 Cuma 11:01
  • Danıştay'dan İmamoğlu kararı: Tablo gerçek, kamu zararı yok28 Ağustos 2024 Çarşamba 11:49
  • The Economist: Türkiye’de zengin daha zengin, yoksul daha yoksul25 Ağustos 2024 Pazar 10:50
  • Fethiye Kalesi kazılarında Apollon'a ait heykel başı bulundu23 Ağustos 2024 Cuma 15:39
  • "Karabağ zaferinin yazarı Başkomutan Muzaffer ve Azerbaycan Ordusudur"23 Ağustos 2024 Cuma 13:04
  • Türkiye, 5 yıl aradan sonra AB'nin dış politika stratejisinin tartışıldığı Gymnich'e davet edildi; Bakan Fidan, Brüksel'e gidecek22 Ağustos 2024 Perşembe 13:00
  • Ankara'da M Çiçeği karantinasın yalanlama!22 Ağustos 2024 Perşembe 11:50
  • Denizli’de para etmeyen karpuz, düğün davetiyesi oldu; tam 6 ton dağıttı20 Ağustos 2024 Salı 11:54
  • Süper Mavi Ay, Türkiye’de çarpıcı bir şekilde görüntüledi20 Ağustos 2024 Salı 10:03
  • Dilan Polat serbest19 Ağustos 2024 Pazartesi 18:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti