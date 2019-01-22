Türk Mücahideler: “Onaylamadığımız bu yasanın geçmesine izin vermeyeceğiz”

Kendilerini “Türk Mücahideler” olarak ifade eden bir grup kadın vicdani ret hakkında düzenlemeler içeren Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın Meclis gündemine alınmamasını talep etmek üzere Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’yi ziyaret etti.

Kendilerini “Türk Mücahideler” olarak ifade eden bir grup kadın vicdani ret hakkında düzenlemeler içeren ve Resmi Gazete'de yayımlanarak halkın bilgisine sunulan Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın Meclis gündemine alınmamasını talep etmek üzere Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’yi ziyaret etti.

Töre’nin Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da kabul ettiği grupla görüşmesinde. UBP Milletvekili Yasemi Öztürk de hazır bulundu.

MUMCU: “ASKERLİK BAŞVURUSU VATAN SEVGİSİNİ ÖNE KOYMADIR”

Heyet adına ilk sözü alan Şeniz Arıkan Mumcu, ateşkes ve müzakereler bir sonuca bağlanmadan askerlik konusunun konuşulmasına karşı olduklarını kaydetti. Mumcu, “Vicdani reddi çözümden sonra oturup hallederiz diye düşünüyoruz ama bu şartlarda onaylamadığımız bu yasanın geçmesine izin vermeyeceğiz. Bunu beyan etmek üzere buradayız” dedi.

Şeniz Arıkan Mumcu, geçtiğimiz hafta Asal Şube’ye gidip gönüllü askerlik başvurusunda bulunduklarını da anımsatarak, “Bu başvuru askerlik yapma, yapmama anlamında değil, vatan sevgisini öne koyma, vatanı savunma anlamındadır. Biz kendimizi Türk Mücahideler olarak görüyoruz, bu görevi devam ettirmeye de hazırız…” şeklinde konuştu.

TÖRE: “TASARININ KOMİTEDE GÖRÜŞÜLMESİ ZAYIF BİR İHTİMAL”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bu şartlarda ülkede vicdani reddin gündeme gelmesini ve Meclis’te böyle bir yasanın görüşülmesini doğru bulmadıklarını kaydetti.

Töre, “Hükümet içinde bu konuda uyum yok. Tasarının komitede görüşülmesinin zayıf bir ihtimal olduğunu düşünüyoruz. Büyük hatalarla dolu bu yasayı hazırlayanların bir kısmının da U dönüşü yaptığını görüyoruz. ‘Acelesi yok’ yaklaşımları var…” dedi.

Ülkede ekonomik, sosyal sorunlar olduğunu, bunlarla ilgilenilmesi ve bu konuda yasaların gündeme getirilmesi gerektiğini ifade eden Töre, “Hükümetin 5-10 vicdani retçinin peşine takılmasını doğru bulmuyoruz. Aciliyeti olmadığı gibi bu yasa Meclisin de gündeminde olmalı…” şeklinde konuştu.

Kabul sonrasında Töre, konuk heyete çiçek, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ile merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın portreleri ve TMT Mücahitler Andı’nı takdim etti. Töre’ye de Fatma Çeki’nin “Kıbrıs’ın Mücahit Hemşireleri” kitabı hediye edildi.