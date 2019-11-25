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Türk Ocağı Gençlerinin Farkındalığı..!

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Türk Ocağı Gençlerinin Farkındalığı..!
Türk Ocağı Gençlerinin Farkındalığı..!

Bugün Girne Belediyesi’nin desteği ve Evkaf İyilik Gönüllüleri’nin girişimiyle başlatılan temizlik kampanyasına Türk Ocağı Spor Kulübü genç takım oyunları, hocaları ve yönetici Münüse Çeler ile birlikte destek verdi.

Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Meclis Üyesi Derca Hoca’nın da katıldığı temizlik çalışmasında adanın ilk plogging yarışması da gerçekleştirildi.

Genç takım kendi arasında Sarı ve Siyah olarak ikiye ayrıldı ve kendilerine verilen 30 dakika içinde çöp toplamaları istendi.

Büyük bir heyecan ve enerjiyle gerçekleşen yarışmada en çok çöpü toplayan grup yarışmanın birincisi oldu. Gençler neşeli bir gün geçirmenin yanı sıra hem ülkelerini temizlediler, hem de gençler adına büyük bir farkındalık yarattılar.

 

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