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Türk öğrenci galaksi keşfetti, galaksiye kendi adı veirldi

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Türk öğrenci galaksi keşfetti, galaksiye kendi adı veirldi
PGC 1000714 katalog numarasıyla kayıtlara geçilen galaksi, artık galaksinin kaşifi olan Burçin Mutlu Pakdil’e ithafen "Burçin’in Galaksisi" olarak adlandırıldı

ABD'de Minnesota Duluth Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Burçin Mutlu Pakdil, daha önce gözlemlenmemiş ve eşine çok az rastlanan bir çift halkalı galaksi (yıldız kümesi) keşfetti. Galaksi, artık galaksinin kaşifi olan Burçin Mutlu Pakdil’e ithafen "Burçin’in Galaksisi" olarak adlandırıldı.

Minnesota Üniversitesi ve Kuzey Carolina Doğal Bilimler Müzesi’nden bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucunda keşfedilen ve PGC 1000714 katalog numarasıyla kayıtlara geçilen galaksi, artık galaksinin kaşifi olan Burçin Mutlu Pakdil’e ithafen "Burçin’in Galaksisi" olarak adlandırıldı.

Bulduğu gezegen hakkında konuşan Burcu Mutlu Pakdil, "Hoag tipi galaksiler dairesel bir şekilde yuvarlak çekirdeklere sahiplerdir. Gözle görünür şekilde onları bağlayan hiç bir şey bulunmamaktadır. Büyük çoğunluğu ise samanyolu gibi disk şeklinde bulunur. Sıra dışı görünümleri bir kenara, gök bilimcilere galaksilerin nasıl oluştuğu konusunda önemli bilgiler verir" diye konuştu.

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Burçin Mutlu ve ekip Şili dağlarında geniş çaplı kullandıkları teleskop sayesinde Güney YarımKüre üzerinde kolayca gözlemlenebilen galaksilere yoğunlaştı. Mutlu, sonrasında ise görüntüler toplanırken bu galaksinin iki ana özelliklerini (yaş, dış halka tipi, merkez gövdesi) belirlediklerini söyledi.

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