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Türk Öğrenci Market Ararken Rus Uçakları Kenti Bombaladı

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3 yıldır Harkov'da yaşayan Türk öğrenci Ege Gürel, yiyecek bir şeyler almak için gittiği markette sırada beklerken Rus uçakları kenti bombaladı.
Türk Öğrenci Market Ararken Rus Uçakları Kenti Bombaladı

Ukrayna’nın Harkov kentinde Yazılım Mühendisliği bölümünde eğitim gören Ege Gürel, bu sabah bomba sesleriyle uyandıklarını ve ülkede durumun zaman geçtikçe daha kötüye gittiğini dile getirdi.

Kentte bulunan Türk öğrencilerin birbiriyle iletişim halinde olduğunu söyleyen Gürel, bazı marketlerin açık olduğunu öğrendikleri için alışverişe yapmaya gittiğini belirterek, “2 saat markete girmek için bekledik. Girdiğimizde ise raflar tamamen boştu. Yiyecek bir şey kalmamıştı” dedi.

 

“PARAMIZ BİTTİ”

Banka kartlarında para olmasına rağmen alışveriş yapamadıklarını ifade eden Ege Gürel, “Türk parasıyla yaklaşık 150 liramız kaldı. Onunla da marketten çikolata aldık. Raflar boş. Ekmek, makarna, un yok. Geliyorsa da çok az geliyor. Bazen askerler sokakta erzak dağıtıyor ama yeterli olmuyor” diye konuştu.

 

“TAHLİYE EDİLMEZSEK KAÇACAĞIZ”

Zor şartlar altında yaşamaya çalıştıklarını vurgulayan Ege Güler, tahliye edilmeyi beklediklerini kaydederek, “Tahliye edilmezsek kaçmayı düşünüyoruz. Plan yapıyoruz. Bir arkadaşımız bugün trenle Polonya’ya gitmeyi deneyecek. O başarılı olursa biz de 15-20 kişi grup halinde kentten kaçacağız.

Burada kalsak da trenle yola çıksak da tehlikede olacağız. Değişen bir şey yok” şeklinde konuştu. Şehir merkezinde Rus askerleri görmediğini söyleyen Ege Güler, zaman zaman bombaların patladığını dün akşam ise kent dışında çatışmaların olduğunu ileri sürerek Türk yetkililerden kendilerini hızlı bir şekilde tahliye etmelerini istedi.

 

BOMBALAMA ANLARINI KAYIT ETTİ, BÜYÜK TEHLİKE YAŞADI

Öte yandan SÖZCÜ muhabirine kentteki son durum hakkında bilgi veren Ege Gürel, açık market bulmak için dolaştığı sırada kent yeniden bombalandı. Bombaların çok yakınlara düştüğünü söyleyen Gürel, eve geri döndüğünü ve söyledi.

 

TÜRK ÖĞRENCİLERİN MAHSUR KALDIĞI KENTE BOMBA YAĞIYOR

Ayrıca çok sayıda Türk öğrencinin mahsur kaldığı, sığınaklara gidemeyerek evlerinde yardım beklediği Harkov’da sivil yerleşim yerlerine Rus güçleri tarafından yapılan saldırıların görüntülerine ulaşıldı.

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