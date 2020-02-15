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Türk ordusu İdlib'te böyle vurdu!

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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de dün bir rejim helikopterinin daha düşürülmesinin ardından, yeni çatışma görüntüleri gelmeye devam ediyor.
Türk ordusu İdlib'te böyle vurdu!

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de dün bir rejim helikopterinin daha düşürülmesinin ardından, yeni çatışma görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Şam rejiminin Türk ordusunu hedef alan saldırılarının ardından Türkiye'nin bölgeye askeri yığınak yaptığını aktarıyor.

Ajans, İdlib-Halep arasındaki hatta rejim mevzilerine füze fırlatan Türk askerlerinin fotoğrafını dünyaya servis etti.

AP ayrıca, İdlib yakınlarındaki Binniş Köyü'nde yaşayanların Türk askerini Türk bayraklarıyla karşıladığı fotoğrafları geçti.swpgn_1581755919_7773_w750_h500.jpg

 

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