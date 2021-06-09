Türk oyun şirketi Hungri Games, İngiltere’den 1.1 milyon dolar yatırım aldı

God of Gods ve Legend of Khans oyunlarıyla bilinen Türk oyun şirketi Hungri Games, İngiltere merkezli oyun yatırım ve finans şirketi Triple Dragon’dan 10 milyon dolar değerleme üzerinden 1.1 milyon dolar yatırım aldı.

Türk oyun şirketi Hungri Games, İngiltere merkezli oyun yatırım ve finans şirketi Triple Dragon’dan 10 milyon dolar değerleme üzerinden 1.1 milyon dolar yatırım aldı.

2019 yılında İstanbul’da kurulan Hungri Games’in halihazırda EMEA bölgesinde ve ABD'de önemli bir oyuncu kitlesini yakalayan God of Gods ve Legend of Khans gibi SRPG oyunları bulunuyor. Şirketin interaktif hikaye tabanlı RPG türündeki üçüncü oyunu olan “Affairs Interactive Stories” ise 2021 yazında oyun severler ile buluşacak.

'GLOBAL BİR OYUN ŞİRKETİ OLACAĞIZ’

Hungri Games Kurucu Ortağı Kağan Berk Koçak,aldıkları yatırıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurulduğumuz günden beri en net hedefimiz küresel çapta alanında tanınan ve saygı duyulan bir mobil oyun şirketi olmaktı. Yenilikçi ve yetenekli ekibimizle bu yolda ilerliyoruz. Bu başarımız çok sayıda yatırımcının dikkatini çekmeyi başardı ve biz de şu an için global hedeflerimize uygun gördüğümüz Triple Dragon ile ilk yatırım sürecimizi tamamladık" dedi.

Yatırım turunu melek yatırımcılarla birlikte yöneten Londra merkezli oyun yatırım ve finans şirketi Triple Dragon’un Kurucu Ortağı Pieter van der Pijl ise yatırım sürecini şu sözlerle değerlendirdi:

“Hungri Games, küresel oyuncu tabanının yanı sıra EMEA'da da son derece iyi yankı uyandıran içerikler sunarak temel mobil oyunlar segmentinde devrim yaratıyor. Yeni ve alternatif kullanıcı edinme ve iş geliştirme ortaklıklarından yararlanarak şimdiden ilgi odağı olmayı başardı. Hungri Games'i portföylerini genişleterek ve Birleşik Krallık'ta yeni bir stüdyo açarak desteklemek için sabırsızlanıyoruz."

İNGİLTERE'DE YENİ BİR STÜDYO AÇACAK

Bu yılın sonuna kadar 25 kişilik bir ekibe ulaşmayı planlayan İstanbul merkezli Hungri Games, aldığı yatırımı yeni mobil oyunların geliştirilmesini hızlandırmak, kullanıcı kazanımını ile pazarlama gücünü artırmak ve İngiltere’de açmayı planladığı yeni stüdyosu için kullanacağını duyurdu.