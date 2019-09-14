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“Türk provokasyonları” karşısında Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a destek

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Yunanistan’ın, Türkiye’nin; Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki “provokasyonları” ve Maraş ile ilgili faaliyetler karşısında Güney Kıbrıs’a destek verdiği belirtildi.
“Türk provokasyonları” karşısında Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a destek

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler Güney Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan Meclis Başkanı Konstantinos Tasulas’ın, Rum Meclisi önünde yapmış olduğu konuşmaya yer verdiler. 

Habere göre Tasulas, konuşmasında ülkesinin; Türkiye’nin; Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki “provokasyonları” ve Maraş ile ilgili faaliyetler konusunda Güney Kıbrıs’ın izlediği adımlara destek verdiğini belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabada, Rum ve Yunan Meclislerinin, koordinasyonu ve işbirliğinden de söz eden Tasulas, bu birlikte yürümenin, adil, kalıcı, yaşayabilir ve işlevsel bir çözüme ilişkin mücadelelerinde en iyi silahı teşkil ettiğini ifade etti. 

Tasulas, BM kararlarının pusulayı teşkil ettiğini  ayrıca tüm Kıbrıs hükümranlığında Avrupa normlarının uygulanmasını garanti altına alması gerekecek olan çözümün, çerçevesini de belirlediğini  söyledi.

 Kıbrıs sorununun, garantilerin, müdahale hakları kaldırılmadan, “işgal” kuvvetleri ayrılmadan bir çözümün olamayacağını savunan Tasulas, amaçlarının, tek uluslararası temsiliyet, tek vatandaşlıkla, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamak olduğuna da dikkati çekti.

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi ve karasularındaki faaliyetlerinden de söz ederek bu konudaki pozisyonlarının, ortak ve değişmez olduğunu savunan Tasulas, tehditlerin,  provokasyonların ve zorlukların kendilerini geriletmeyeceğini aksine iki ülkenin koordineli faaliyetini ve sürekli işbirliğini güçlendirdiğini ifade etti.  

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris de yaptığı konuşmada, bu zor konjonktür içerisinde, birlik ve kararlılığın, iki ülke için, engellerin ve zorlukların aşılması açısından güçlü bir itici güç olacağını belirtti. 

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